PowerDNS-Admin ist eine Open-Source-Weboberfläche für den autoritativen PowerDNS-DNS-Server, die Ihnen eine benutzerfreundliche Oberfläche zur Verwaltung von Forward- und Reverse-DNS-Zonen, Datensätzen, Vorlagen und DNSSEC-Schlüsseln bietet, ohne Konfigurationsdateien bearbeiten oder API-Aufrufe manuell erstellen zu müssen. Es unterstützt rollenbasierte Zugriffskontrolle, zonenbasierte Berechtigungen, Aktivitätsprotokollierung und Authentifizierung über LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) sowie integrierte lokale Konten mit optionaler Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Diese Vorlage bündelt PowerDNS-Admin zusammen mit einem autoritativen PowerDNS-Server und einem MariaDB-Backend, sodass Sie einen vollständig integrierten DNS-Hosting-Stack auf Ihrem eigenen VPS erhalten. Durch Self-Hosting befinden sich Ihre Nameserver, Zonendaten und die DNS-API vollständig auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne zonenbasierte Gebühren und ohne einen Drittanbieter-DNS-Provider.