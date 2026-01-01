PowerDNS-Admin mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Moderne Weboberfläche zur Verwaltung von PowerDNS-Zonen, Einträgen, Benutzern und Zugriffsrechten über ein einziges Dashboard.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit PowerDNS-Admin erstellen können
PowerDNS-Admin ist eine Open-Source-Weboberfläche für den autoritativen PowerDNS-DNS-Server, die Ihnen eine benutzerfreundliche Oberfläche zur Verwaltung von Forward- und Reverse-DNS-Zonen, Datensätzen, Vorlagen und DNSSEC-Schlüsseln bietet, ohne Konfigurationsdateien bearbeiten oder API-Aufrufe manuell erstellen zu müssen. Es unterstützt rollenbasierte Zugriffskontrolle, zonenbasierte Berechtigungen, Aktivitätsprotokollierung und Authentifizierung über LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) sowie integrierte lokale Konten mit optionaler Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Diese Vorlage bündelt PowerDNS-Admin zusammen mit einem autoritativen PowerDNS-Server und einem MariaDB-Backend, sodass Sie einen vollständig integrierten DNS-Hosting-Stack auf Ihrem eigenen VPS erhalten. Durch Self-Hosting befinden sich Ihre Nameserver, Zonendaten und die DNS-API vollständig auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne zonenbasierte Gebühren und ohne einen Drittanbieter-DNS-Provider.
Wichtige Funktionen von PowerDNS-Admin
Zonenverwaltung UI
Erstellen, bearbeiten und löschen Sie Vorwärts- und Rückwärts-DNS-Zonen und -Einträge über ein übersichtliches Web-Dashboard, anstatt Zonendateien zu bearbeiten oder rohe APIs aufzurufen.
Gebündelter PowerDNS-Server
Enthält einen sofort einsatzbereiten PowerDNS Authoritative Server mit aktivierter HTTP-API und vorverdrahtet mit der Admin-Benutzeroberfläche, sodass der Stack sofort einsatzbereit ist.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Weisen Sie Administratoren, Bedienern und Benutzern auf Zonenebene detaillierte Berechtigungen pro Zone zu, damit Teams DNS verwalten können, ohne ein einziges Super-Admin-Konto zu teilen.
Unternehmensauthentifizierung
Anbindung an bestehende Identitätssysteme über LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) und optionale TOTP-Zwei-Faktor-Authentifizierung für lokale Konten.
Aktivitätsprotokollierung und -prüfung
Jede Zonen- und Datensatzänderung wird mit dem verantwortlichen Benutzer protokolliert, wodurch Sie einen vollständigen Audit-Trail für Compliance und die Behebung von Vorfällen erhalten.
Zonen-Vorlagen und IDN
Wiederverwendbare Zonen-Templates beschleunigen das Onboarding neuer Domains, während die vollständige IDN- und Punycode-Unterstützung internationalisierte Domainnamen ohne manuelle Konvertierung abdeckt.
Warum Sie PowerDNS-Admin auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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