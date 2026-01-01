Atlas CMMS ist ein selbst gehostetes Computergestütztes Instandhaltungsmanagementsystem, das für Teams in den Bereichen Anlagenverwaltung, Fertigung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe und Versorgungsunternehmen entwickelt wurde. Es zentralisiert Arbeitsaufträge, präventive Wartungspläne, Geräteaufzeichnungen, Teileinventar und Serviceanfragen, damit Techniker und Manager eine einzige Quelle der Wahrheit teilen, anstatt Tabellenkalkulationen, Papierprotokolle und E-Mail-Threads zu jonglieren.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Anlagendaten, Technikeraufzeichnungen und Wartungshistorie unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne nutzerbasierte Gebühren und ohne Anbieterbindung. Spring Boot betreibt das Backend, React treibt die Web-App an, und eine begleitende mobile App ermöglicht es Außendiensttechnikern, offline zu arbeiten und sich bei erneuter Verbindung zu synchronisieren.