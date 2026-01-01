Atlas CMMS mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Wartungsmanagement-Plattform für Arbeitsaufträge, Anlagen und vorbeugende Wartungsplanung im großen Maßstab.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Atlas CMMS erstellen können
Atlas CMMS ist ein selbst gehostetes Computergestütztes Instandhaltungsmanagementsystem, das für Teams in den Bereichen Anlagenverwaltung, Fertigung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe und Versorgungsunternehmen entwickelt wurde. Es zentralisiert Arbeitsaufträge, präventive Wartungspläne, Geräteaufzeichnungen, Teileinventar und Serviceanfragen, damit Techniker und Manager eine einzige Quelle der Wahrheit teilen, anstatt Tabellenkalkulationen, Papierprotokolle und E-Mail-Threads zu jonglieren.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Anlagendaten, Technikeraufzeichnungen und Wartungshistorie unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne nutzerbasierte Gebühren und ohne Anbieterbindung. Spring Boot betreibt das Backend, React treibt die Web-App an, und eine begleitende mobile App ermöglicht es Außendiensttechnikern, offline zu arbeiten und sich bei erneuter Verbindung zu synchronisieren.
Wichtige Funktionen von Atlas CMMS
Arbeitsauftragsverwaltung
Erstellen, zuweisen und verfolgen Sie Arbeitsaufträge mit Prioritäten, Zeiterfassungen, Anhängen und einer vollständigen Historie für jeden Auftrag und Techniker.
Vorbeugende Wartung
Planen Sie wiederkehrende Inspektionen und automatisieren Sie die Erstellung von Arbeitsaufträgen basierend auf Auslösern wie Zählerständen, Zeitintervallen oder Anlagenereignissen.
Anlagen- und Bestandsverfolgung
Geräte katalogisieren mit Ausfallzeiten-Metriken, Wartungskosten und Ersatzteilbestand, inklusive Bestandsalarmen und automatisierten Bestellaufträgen.
Mobile Feld-App
Native iOS- und Android-Apps ermöglichen Technikern, QR-Codes zu scannen, Arbeitszeiten zu erfassen, Fotos aufzunehmen und Arbeitsaufträge direkt vor Ort abzuschließen.
Analysen und Berichte
Integrierte Dashboards decken die Einhaltung von Arbeitsaufträgen, die Anlagenzuverlässigkeit, Ausfallzeittrends, die Arbeitskräfteauslastung und die Kostenanalyse ab.
Warum Sie Atlas CMMS auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.