Domain Locker mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform zur Überwachung und Verwaltung von Domain-Portfolios mit automatisiertem DNS-, SSL- und WHOIS-Tracking.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Domain Locker erstellen können
Domain Locker ist eine selbstgehostete Plattform, die für Entwickler, Unternehmen und IT-Experten entwickelt wurde, die mehrere Domainnamen über verschiedene Registrare hinweg verwalten. Es erfasst automatisch DNS-Einträge, SSL-Zertifikatsdetails, WHOIS-Daten, Subdomains und IP-Adressinformationen für jede Domain in Ihrem Portfolio und bietet Ihnen einen zentralen Ort, um den Zustand und die Historie Ihrer Domains zu verfolgen.
Alarmierungs-Integrationen – einschließlich E-Mail, Webhooks, Telegram und Signal – benachrichtigen Sie über bevorstehende Abläufe, DNS-Änderungen und Sicherheitsanomalien, bevor diese zu Vorfällen werden. Interaktive Analysen und Kostenverfolgung runden den Funktionsumfang ab, was Domain Locker zu einem vollständigen Betriebstool für jeden macht, dem seine Domain-Assets wichtig sind. Durch das Selbst-Hosting bleiben all diese sensiblen Registrar- und DNS-Daten vollständig unter Ihrer Kontrolle.
Wichtige Funktionen von Domain Locker
Automatisierte Domain-Überwachung
Sammelt kontinuierlich DNS-Einträge, SSL-Zertifikate, WHOIS-Daten und Subdomain-Informationen, damit Sie immer eine aktuelle Übersicht über jede Domain haben.
Ablauf- und Änderungsbenachrichtigungen
Sendet Benachrichtigungen per E-Mail, Webhooks, Telegram oder Signal, wenn eine Domain kurz vor dem Ablauf steht oder ein DNS-Eintrag unerwartet geändert wird.
Sicherheitsprüfung
Analysiert Domain-Konfigurationen auf Fehlkonfigurationen und schlägt konkrete Verbesserungen zur Härtung Ihrer DNS- und Zertifikatseinrichtung vor.
Analysen und Verlauf
Interaktive Diagramme und Zeitachsen zeigen, wie sich Domain-Konfigurationen und Leistung im Laufe der Zeit entwickelt haben, für eine einfachere Fehlerbehebung.
Kosten- und Anlagenverfolgung
Erfasst Kaufpreise, Verlängerungskosten und geschätzte Marktwerte, damit Sie Domain-Portfolios als Finanzanlagen verwalten können.
Warum Sie Domain Locker auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.