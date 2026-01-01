Domain Locker ist eine selbstgehostete Plattform, die für Entwickler, Unternehmen und IT-Experten entwickelt wurde, die mehrere Domainnamen über verschiedene Registrare hinweg verwalten. Es erfasst automatisch DNS-Einträge, SSL-Zertifikatsdetails, WHOIS-Daten, Subdomains und IP-Adressinformationen für jede Domain in Ihrem Portfolio und bietet Ihnen einen zentralen Ort, um den Zustand und die Historie Ihrer Domains zu verfolgen.

Alarmierungs-Integrationen – einschließlich E-Mail, Webhooks, Telegram und Signal – benachrichtigen Sie über bevorstehende Abläufe, DNS-Änderungen und Sicherheitsanomalien, bevor diese zu Vorfällen werden. Interaktive Analysen und Kostenverfolgung runden den Funktionsumfang ab, was Domain Locker zu einem vollständigen Betriebstool für jeden macht, dem seine Domain-Assets wichtig sind. Durch das Selbst-Hosting bleiben all diese sensiblen Registrar- und DNS-Daten vollständig unter Ihrer Kontrolle.