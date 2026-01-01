BunkerM mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
All-in-One Eclipse Mosquitto MQTT-Broker mit einem Web-Dashboard, ACL-Verwaltung und Live-Überwachung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit BunkerM erstellen können
BunkerM bündelt Eclipse Mosquitto mit einem vollständigen Management-Dashboard in einem einzigen Container, sodass Sie einen produktionsbereiten MQTT-Broker erhalten, ohne Konfigurationsdateien manuell bearbeiten oder eine separate Benutzeroberfläche installieren zu müssen. Die gebündelte Weboberfläche verwaltet dynamische Sicherheit, Client- und Rollen-ACLs, Live-Themen-Erkundung und Nachrichtenverlauf mit Wiedergabe – alles unterstützt durch einen lokalen SQLite-Speicher, der jede veröffentlichte Nachricht erfasst.
Wenn Sie BunkerM auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, bleiben Geräte-Telemetriedaten, ACL-Regeln und historische Nachrichten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, mit unbegrenzten Clients und ohne Gebühren pro Nachricht. Das Image bündelt einen statistischen Anomalie-Detektor und eine lokale Automatisierungs-Engine für Cron-basierte Veröffentlichungen und zustandsbasierte Überwachungen, die alle innerhalb des Containers ohne Cloud-Abhängigkeit ausgeführt werden.
Wichtige Funktionen von BunkerM
Mosquitto mit Web-UI
Liefert Eclipse Mosquitto und ein vollständiges Management-Dashboard in einem Container, mit sofort einsatzbereiter Unterstützung für MQTT 3.1.1 und MQTT 5.
Dynamischer ACL-Editor
Erstellen Sie Clients, Rollen und Gruppen mit fein abgestuften Veröffentlichungs- und Abonnementregeln direkt aus dem Browser, mit JSON-Export und -Import für Sicherungen.
MQTT explorer
Durchsuchen Sie den Live-Themenbaum, überprüfen Sie gespeicherte Payloads mit QoS-Metadaten und veröffentlichen Sie Nachrichten direkt vom Dashboard aus.
Nachrichtenverlauf und Wiedergabe
Jede veröffentlichte Nachricht wird in einem lokalen SQLite-Speicher mit Themenfiltern, Freitextsuche und einer Ein-Klick-Wiedergabeaktion erfasst.
Intelligente Anomalieerkennung
Eine lokale statistische Engine überwacht Veröffentlichungsraten und Themen-Baselines und schlägt bei Spitzen, Drift und unerwarteter Stille Alarm.
Warum Sie BunkerM auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.