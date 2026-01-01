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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit eKuiper erstellen können

LF Edge eKuiper ist ein Projekt der Linux Foundation Edge, das Echtzeit-Stream-Verarbeitung und regelbasierte Analysen auf ressourcenbeschränkte Edge-Geräte bringt. Mit einem geringen Speicherbedarf von etwa 10 MB nimmt es Daten von MQTT-Brokern, HTTP-Endpunkten, Kafka, Dateiquellen und Dutzenden anderer Protokolle auf und transformiert sie dann im Handumdrehen mithilfe einer vertrauten SQL-Syntax oder eines visuellen Drag-and-Drop-Regel-Editors.

Das Selbst-Hosting von eKuiper auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über die gesamte IoT-Analyse-Pipeline – Sensordaten, Geschäftsregeln und Machine-Learning-Inferenz bleiben auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Cloud-Gebühren pro Nachricht und ohne Upstream-Abhängigkeit. Diese Vorlage bündelt die eKuiper-Engine mit der offiziellen webbasierten Manager-Benutzeroberfläche für die visuelle Stream- und Regelerstellung.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von eKuiper

SQL-Streamverarbeitung

Filtern, aggregieren, verbinden und transformieren Sie Echtzeit-IoT-Streams mithilfe der ANSI-SQL-Syntax, anstatt benutzerdefinierten Go- oder Java-Code zu schreiben.

Visueller Regelmanager

Die gebündelte Webkonsole ermöglicht es Ihnen, Streams, Regeln und Datenpipelines über einen Drag-and-Drop-Grafikeditor zu erstellen, ohne Konfigurationsdateien bearbeiten zu müssen.

MQTT- und Kafka-nativ

Erstklassige Konnektoren für MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis und InfluxDB machen die Verkabelung von Industriesensoren und Nachrichtenbrokern unkompliziert.

ML-Inferenz am Edge

Betten Sie TensorFlow Lite- und ONNX-Modelle direkt in SQL-Abfragen ein, um Anomalieerkennung und Klassifizierung auf streamenden Sensordaten durchzuführen.

Winziger Edge-Footprint

Die Engine läuft mit etwa 10 MB Arbeitsspeicher, sodass sie bequem auf schlanken VPS-Plänen neben anderen Anwendungen bereitgestellt werden kann.

Plugin-Erweiterbarkeit

Erweitern Sie eKuiper mit benutzerdefinierten Go-, Python- oder portablen Plugins, um proprietäre Quellen, Senken und SQL-Funktionen hinzuzufügen, die auf Ihre Arbeitslast zugeschnitten sind.

Warum Sie eKuiper auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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