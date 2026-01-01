LF Edge eKuiper ist ein Projekt der Linux Foundation Edge, das Echtzeit-Stream-Verarbeitung und regelbasierte Analysen auf ressourcenbeschränkte Edge-Geräte bringt. Mit einem geringen Speicherbedarf von etwa 10 MB nimmt es Daten von MQTT-Brokern, HTTP-Endpunkten, Kafka, Dateiquellen und Dutzenden anderer Protokolle auf und transformiert sie dann im Handumdrehen mithilfe einer vertrauten SQL-Syntax oder eines visuellen Drag-and-Drop-Regel-Editors.

Das Selbst-Hosting von eKuiper auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über die gesamte IoT-Analyse-Pipeline – Sensordaten, Geschäftsregeln und Machine-Learning-Inferenz bleiben auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Cloud-Gebühren pro Nachricht und ohne Upstream-Abhängigkeit. Diese Vorlage bündelt die eKuiper-Engine mit der offiziellen webbasierten Manager-Benutzeroberfläche für die visuelle Stream- und Regelerstellung.