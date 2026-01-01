Neue API mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Vereinheitlichtes LLM-Gateway zur Verwaltung mehrerer KI-Anbieter mit Nutzungsverfolgung, Zugriffskontrolle und Lastausgleich.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r New API
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit New API erstellen kÃ¶nnen
New API ist ein Open-Source-LLM-Gateway, das einen einzigen Zugangspunkt fÃ¼r OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini und Dutzende anderer KI-Anbieter bietet. Es zentralisiert die API-SchlÃ¼sselverwaltung, setzt Nutzungskontingente durch, verfolgt Kosten pro Benutzer oder Team und ermÃ¶glicht Failover und Lastausgleich Ã¼ber Anbieter hinweg â€“ alles Ã¼ber ein Web-Dashboard.
Das Selbst-Hosting von New API auf Ihrem VPS hÃ¤lt sensible KI-Anmeldeinformationen und Nutzungsdaten unter Ihrer Kontrolle, eliminiert Gateway-GebÃ¼hren pro Anfrage und gibt Ihnen die FlexibilitÃ¤t, Anbieter hinzuzufÃ¼gen oder zu wechseln, ohne Ihren Anwendungscode Ã¤ndern zu mÃ¼ssen.
Wichtige Funktionen von New API
Vereinheitlichtes Provider-Gateway
Leiten Sie Anfragen an OpenAI, Claude, Gemini und andere LLMs Ã¼ber einen einzigen Endpunkt und wechseln Sie Anbieter, ohne Ihren Anwendungscode zu Ã¤ndern.
Nutzungsverfolgung und Kontingente
Ãœberwachen Sie den Token-Verbrauch und die Kosten pro Benutzer, Team oder Projekt und legen Sie feste Grenzen fest, um unerwartete KI-Ausgaben in Ihrer gesamten Organisation zu verhindern.
Lastverteilung und Failover
Verteilen Sie Anfragen auf mehrere AnbieterkanÃ¤le und greifen Sie automatisch auf Alternativen zurÃ¼ck, wenn ein Anbieter nicht verfÃ¼gbar ist, um die Betriebszeit zu maximieren.
Token-basierte Zugriffskontrolle
Stellen Sie API-Tokens fÃ¼r Teams und Anwendungen aus, ohne Ihre tatsÃ¤chlichen Anbieteranmeldeinformationen offenzulegen, und halten Sie Geheimnisse zentralisiert und jederzeit widerrufbar.
Web-Dashboard
Verwalten Sie KanÃ¤le, Benutzer und Kontingente Ã¼ber eine integrierte WeboberflÃ¤che mit Echtzeit-Nutzungsprotokollen und Verbrauchsanalysen.
Warum Sie New API auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.