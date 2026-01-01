Parseable ist ein Open-Source-Observability-Data-Lake, der speziell für Logs, Metriken und Traces entwickelt wurde. In Rust geschrieben und Daten in Apache Parquet speichernd, nimmt es Telemetriedaten mit hohem Volumen zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Logging-Stacks auf, wobei die Abfrageleistung durch intelligentes Caching und spaltenbasierte Speicherung schnell bleibt.

Das Selbst-Hosting von Parseable auf einem VPS bietet Ihnen ein vollständiges Observability-Backend unter Ihrer eigenen Kontrolle: eine HTTP-Ingestion-API, die mit OpenTelemetry kompatibel ist, eine integrierte Abfrage-Engine mit SQL-Unterstützung, Dashboards, Warnmeldungen und rollenbasierten Zugriff – alles ohne gebührenpflichtige Ingestion pro GB, Anbieterbindung oder das Versenden sensibler Logdaten an Drittanbieter von SaaS.