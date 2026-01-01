Parseable mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Hochleistungs-Observability-Data-Lake für Logs, Metriken und Traces, in Rust auf Apache Parquet aufgebaut.
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Was Sie mit Parseable erstellen können
Parseable ist ein Open-Source-Observability-Data-Lake, der speziell für Logs, Metriken und Traces entwickelt wurde. In Rust geschrieben und Daten in Apache Parquet speichernd, nimmt es Telemetriedaten mit hohem Volumen zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Logging-Stacks auf, wobei die Abfrageleistung durch intelligentes Caching und spaltenbasierte Speicherung schnell bleibt.
Das Selbst-Hosting von Parseable auf einem VPS bietet Ihnen ein vollständiges Observability-Backend unter Ihrer eigenen Kontrolle: eine HTTP-Ingestion-API, die mit OpenTelemetry kompatibel ist, eine integrierte Abfrage-Engine mit SQL-Unterstützung, Dashboards, Warnmeldungen und rollenbasierten Zugriff – alles ohne gebührenpflichtige Ingestion pro GB, Anbieterbindung oder das Versenden sensibler Logdaten an Drittanbieter von SaaS.
Wichtige Funktionen von Parseable
Parquet-nativer Speicher
Speichern Sie aufgenommene Ereignisse als spaltenbasierte Apache Parquet-Dateien für schnelle analytische Abfragen und eine drastische Komprimierung im Vergleich zu rohem JSON.
OpenTelemetry bereit
Protokolle, Metriken und Traces über das OpenTelemetry-Protokoll akzeptieren, damit bestehende Kollektoren und SDKs Daten ohne Codeänderungen versenden können.
SQL-Abfrage-Engine
Telemetriedaten mit vertrautem ANSI SQL über beliebige Zeitbereiche abfragen, mit Antwortzeiten im Sub-Sekundenbereich auf indizierten Feldern und partitionierten Scans.
Integrierte Dashboards
Erstellen Sie interaktive Dashboards und gespeicherte Abfragen direkt in Parseable, ohne ein separates Visualisierungstool anzudocken.
Benachrichtigungen und RBAC
Definieren Sie schwellenwertbasierte Warnungen für Log-Streams und gewähren Sie Teams über rollenbasierte Zugriffskontrolle auf Streams und Mandanten einen bereichsbezogenen Zugriff.
Kosteneffiziente Bindung
Intelligenter Cache und gestufter Speicher halten aktuelle Daten für Abfragen schnell verfügbar, während ältere Partitionen für eine lange Aufbewahrung komprimiert auf der Festplatte bleiben.
Warum Sie Parseable auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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