Movary ist eine kostenlose Open-Source-Webanwendung, die speziell fÃ¼r Filmliebhaber entwickelt wurde, die die volle Kontrolle Ã¼ber ihren Sehverlauf haben mÃ¶chten. Es ruft Metadaten von The Movie Database und IMDb ab, verfolgt jede Wiedergabe mit Zeitstempeln und Bewertungen und liefert detaillierte Statistiken Ã¼ber die Schauspieler, Regisseure, Genres, Sprachen und Jahrzehnte, die Ihren Geschmack prÃ¤gen.

Das Selbst-Hosting von Movary auf einem VPS hÃ¤lt Ihren Sehverlauf privat und portabel, mit Importen von Trakt, Letterboxd und Netflix, sowie automatischem Scrobbling von Plex, Jellyfin, Emby und Kodi. Im Gegensatz zu kommerziellen Trackern gibt es kein Ad-Targeting, keine nutzerbasierte Preisgestaltung, und Ihre Sehdaten verlassen niemals Ihren Server.