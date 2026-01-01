pgBackWeb ist ein Open-Source-PostgreSQL-Backup-Manager mit einer Weboberfläche zum Planen, Ausführen und Überwachen von Backup-Aufträgen über mehrere Datenbanken und Speicherziele hinweg. Im Gegensatz zu Kommandozeilen-Tools, die Kenntnisse in Shell-Skripting erfordern, ermöglicht pgBackWeb die vollständige Konfiguration von Zeitplänen, Aufbewahrungsrichtlinien und Speicherzielen über einen Browser.

Das Selbst-Hosten von pgBackWeb auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Backup-Konfiguration und Datenbank-Zugangsdaten unter Ihrer vollständigen Kontrolle. Alle gespeicherten Zugangsdaten werden mit einem von Ihnen bereitgestellten Schlüssel verschlüsselt, und Backups landen in Speicher, der Ihnen gehört – sei es eine lokale Festplatte oder ein von Ihnen konfigurierter S3-kompatibler Objektspeicher.