Readyset ist ein partieller Streaming-SQL-Cache, der zwischen Ihrer Anwendung und einer bestehenden Postgres- oder MySQL-Datenbank sitzt. Er spricht das native Wire-Protokoll, sodass Anwendungen sich mit ihrem aktuellen Treiber und ihrer Verbindungszeichenfolge verbinden kÃ¶nnen â€“ keine CodeÃ¤nderungen, keine ORM-Neuschreibungen, keine separate Cache-Invalidierungslogik, die gepflegt werden muss.

Im Hintergrund verwendet Readyset die inkrementelle View-Wartung, um zwischengespeicherte Abfrageergebnisse aktuell zu halten, wenn sich die zugrunde liegenden Tabellen Ã¤ndern. Dies eliminiert die Probleme der Veralterung und des Cache-Stampede bei traditionellen Key-Value-Caches wie Redis oder Memcached. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hÃ¤lt den Abfrageverkehr und die Daten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur und eliminiert gleichzeitig die pro-Abfrage-GebÃ¼hren von verwalteten Caching-Diensten.