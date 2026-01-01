Readyset mit Ein-Klick-Installation installieren.
Wire-kompatible Caching-Schicht, die vor Postgres und MySQL sitzt, um Abfragen zu beschleunigen und Lesezugriffe zu skalieren.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Readyset
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Readyset erstellen kÃ¶nnen
Readyset ist ein partieller Streaming-SQL-Cache, der zwischen Ihrer Anwendung und einer bestehenden Postgres- oder MySQL-Datenbank sitzt. Er spricht das native Wire-Protokoll, sodass Anwendungen sich mit ihrem aktuellen Treiber und ihrer Verbindungszeichenfolge verbinden kÃ¶nnen â€“ keine CodeÃ¤nderungen, keine ORM-Neuschreibungen, keine separate Cache-Invalidierungslogik, die gepflegt werden muss.
Im Hintergrund verwendet Readyset die inkrementelle View-Wartung, um zwischengespeicherte Abfrageergebnisse aktuell zu halten, wenn sich die zugrunde liegenden Tabellen Ã¤ndern. Dies eliminiert die Probleme der Veralterung und des Cache-Stampede bei traditionellen Key-Value-Caches wie Redis oder Memcached. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hÃ¤lt den Abfrageverkehr und die Daten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur und eliminiert gleichzeitig die pro-Abfrage-GebÃ¼hren von verwalteten Caching-Diensten.
Wichtige Funktionen von Readyset
Protokollkompatibler Proxy
FÃ¼gt sich nahtlos zwischen Anwendungen und Postgres oder MySQL ein, ohne dass Treiber geÃ¤ndert, ORMs neu geschrieben oder neue Client-Bibliotheken gelernt werden mÃ¼ssen.
Inkrementelle Sichtwartung
Gecachte Abfrageergebnisse werden direkt aktualisiert, sobald sich vorgelagerte Tabellen Ã¤ndern, sodass LesevorgÃ¤nge aktuell bleiben, ohne manuelle Cache-Invalidierung oder TTL-SchÃ¤tzungen.
Explizites Abfrage-Caching
Sie wÃ¤hlen aus, welche SELECT-Anweisungen mit einer CREATE CACHE-Anweisung zwischengespeichert werden sollen, wodurch Sie die Speichernutzung und die Beschleunigung prÃ¤zise steuern kÃ¶nnen.
Integriertes Grafana-Dashboard
Eine gebÃ¼ndelte Grafana-Instanz plus Prometheus-Exporter zeigt die Anzahl der gecachten Abfragen, Trefferquoten und die ReplikationsverzÃ¶gerung ab dem Start des Stacks an.
Horizontale Skalierung des Lese-Durchsatzes
Hohe Lese-Workloads werden vom Readyset-Speicher verarbeitet, anstatt die primÃ¤re Datenbank zu Ã¼berlasten, wodurch das Upstream fÃ¼r SchreibvorgÃ¤nge und Analysen freigegeben wird.
Postgres- und MySQL-ParitÃ¤t
Eine einzige BinÃ¤rdatei unterstÃ¼tzt beide Engines, sodass derselbe Caching-Workflow angewendet wird, egal ob Ihre Anwendung Ã¼ber PostgreSQL oder MySQL kommuniziert.
Warum Sie Readyset auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.