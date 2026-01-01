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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit OpenEMR erstellen können

OpenEMR ist das weltweit am weitesten verbreitete Open-Source-System für elektronische Gesundheitsakten (EHR) und Arztpraxisverwaltung. Entwickelt für kleine Kliniken bis hin zu großen Gesundheitseinrichtungen, bietet es eine komplette Suite von Tools für Patientenregistrierung, klinische Dokumentation, Terminplanung, Abrechnung und Berichterstattung – alles innerhalb einer einzigen selbst gehosteten Plattform.

Das Selbst-Hosting von OpenEMR auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über sensible Patientendaten, gewährleistet die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und bewahrt medizinische Aufzeichnungen auf Ihrer eigenen Infrastruktur auf. Ohne Lizenzgebühren pro Benutzer und mit einer aktiven globalen Community ist OpenEMR eine bewährte Alternative zu teuren proprietären EHR-Systemen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von OpenEMR

Patientenaktenverwaltung

Speichern und Abrufen vollständiger Patientenakten, darunter demografische Daten, Krankengeschichte, Laborergebnisse, Medikamentenverordnungen und klinische Notizen, in einer strukturierten Akte.

Terminplanung

Verwalten Sie Anbieterkalender, Patiententermine und wiederkehrende Besuche mit einem Multi-Ressourcen-Planer, der mehrere Ärzte und Standorte verwaltet.

Abrechnung und Kodierung

Versicherungsansprüche mit ICD-10- und CPT-Kodierungsunterstützung erstellen, Zahlungen verfolgen und Überweisungen verwalten, um den administrativen Aufwand der Abrechnung zu reduzieren.

Klinische Entscheidungsunterstützung

Warnungen vor Arzneimittelwechselwirkungen, Allergiehinweise und Erinnerungen an Vorsorgeuntersuchungen direkt am Behandlungsort anzeigen, um sicherere klinische Entscheidungen zu unterstützen.

E-Rezept und Labor

Rezepte elektronisch an Apotheken senden und strukturierte Laborergebnisse direkt in Patientenakten erhalten, ohne manuelle Neueingabe.

Warum Sie OpenEMR auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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