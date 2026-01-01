Open Archiver mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Rechtskonforme Open-Source E-Mail-Archivierung für Gmail, Microsoft 365, IMAP und PST-Importe mit Volltextsuche.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Open Archiver
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Open Archiver erstellen können
Open Archiver ist eine selbst gehostete, compliance-konforme E-Mail-Archivierungsplattform, die Nachrichten von Gmail, Microsoft 365, generischen IMAP-Servern und PST- oder MBOX-Dateien in großen Mengen in ein manipulationssicheres lokales Archiv aufnimmt. E-Mails werden im Standard-.eml-Format gespeichert, dedupliziert, im Ruhezustand verschlüsselt und von Meilisearch indiziert, wobei Apache Tika Anhänge parst, sodass jedes Wort in PDFs, Word-Dokumenten und Tabellen sofort durchsuchbar wird.
Das Selbst-Hosting von Open Archiver hält jede Nachricht, jeden Anhang und jedes Zugriffsprotokoll auf Ihrer eigenen Infrastruktur, während es dennoch die Aufbewahrungs-, Legal-Hold- und Audit-Anforderungen erfüllt, auf die regulierte Branchen angewiesen sind. Dateihashes erkennen Manipulationen, Aufbewahrungsrichtlinien automatisieren das Lebenszyklusmanagement, und ein unveränderliches Audit-Protokoll zeichnet jeden Zugriff auf.
Wichtige Funktionen von Open Archiver
Universelle E-Mail-Erfassung
Verbinden Sie sich mit Gmail, Microsoft 365, generischen IMAP-Postfächern, PST-Archiven, MBOX-Dateien oder gezippten .eml-Exporten für einmalige Migrationen und kontinuierliche Echtzeit-Synchronisierung.
Suche in Anhängen
Meilisearch indiziert jeden E-Mail-Text, während Apache Tika Text aus PDF-, DOCX-, XLSX- und anderen Anhängen extrahiert, damit Suchanfragen in Dokumente hineinreichen.
Manipulationssicherer Speicher
Jede archivierte E-Mail und jeder Anhang wird bei der Aufnahme gehasht, im Ruhezustand verschlüsselt und mit einem Integritätsbericht verifiziert, sodass jede Änderung sofort erkannt wird.
Aufbewahrung und Prüfprotokoll
Granulare Aufbewahrungsrichtlinien automatisieren das Lebenszyklusmanagement, während ein unveränderliches Audit-Protokoll aufzeichnet, wer wann auf welche Nachrichten zugegriffen hat, für die Compliance-Berichterstattung.
Steckbarer Speicher
Archivierte E-Mails auf dem lokalen VPS-Dateisystem oder auf jedem S3-kompatiblen Objektspeicher-Backend wie AWS S3 oder MinIO speichern, ohne die Bereitstellung zu ändern.
Gewindereparatur
Die Konversationserkennung gruppiert Antworten und Weiterleitungen zu vollständigen Threads, damit Ermittler den vollständigen Kontext jeder Nachricht in einer Ansicht überprüfen können.
Warum Sie Open Archiver auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.