JumpServer ist eine Open-Source-Plattform für Privileged Access Management (PAM), die ein zentralisiertes Gateway für den Zugriff auf alle Infrastruktur-Assets bereitstellt – Server, Datenbanken, Kubernetes-Cluster und Netzwerkgeräte. Anstatt SSH-Schlüssel zu verteilen oder Passwörter direkt zu teilen, authentifizieren sich Teams über JumpServer, der jede Verbindung proxyt, alle Aktivitäten protokolliert und Sitzungen für Audit- und Compliance-Zwecke aufzeichnet. Der Zugriff wird durch rollenbasierte Berechtigungen und optionale Genehmigungsworkflows geregelt.

Das Selbst-Hosting von JumpServer bewahrt alle Sitzungsaufzeichnungen, Zugriffsprotokolle und gespeicherten Anmeldeinformationen auf Ihrer eigenen Infrastruktur auf – entscheidend für Compliance-Frameworks wie SOX, PCI-DSS und ISO 27001, die Audit-Trails und den Nachweis erfordern, dass der Zugriff auf sensible Systeme kontrolliert und überwacht wird.