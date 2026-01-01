GIMP mit einem Klick installieren.
Professioneller Open-Source-Bildeditor, zugänglich von jedem Browser über eine Remote-Desktop-Oberfläche.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit GIMP erstellen können
GIMP (GNU Image Manipulation Program) ist ein kostenloser, quelloffener Rastergrafikeditor mit einem Funktionsumfang, der mit kommerziellen Tools vergleichbar ist. Er ermöglicht Fotoretusche, Farbkorrektur, ebenenbasiertes Compositing, digitales Malen und Grafikdesign in einer einzigen Anwendung. Diese Vorlage führt GIMP in einem browserzugänglichen Desktop über KasmVNC aus, sodass Ihre vollständige Bearbeitungsumgebung von jedem Gerät aus erreichbar ist, ohne dass lokal etwas installiert werden muss.
Das Hosten von GIMP auf einem VPS bedeutet, dass Ihre benutzerdefinierten Pinsel, Skripte und Projektdateien immer von jedem Computer aus verfügbar sind. Dedizierte CPU- und RAM-Ressourcen bewältigen große Leinwände und Stapel-Exportaufträge, die ein lokales Gerät mit geringer Spezifikation überfordern würden.
Wichtige Funktionen von GIMP
Browserbasierter Zugriff
Greifen Sie über KasmVNC von jedem modernen Browser aus auf einen vollständigen GIMP-Arbeitsbereich zu – keine lokale Installation auf einem Gerät erforderlich.
Erweiterte Retuschierwerkzeuge
Professionelle Fotoretusche, Farbkorrektur, Tonwertkorrektur und Retuschierwerkzeuge für Fotografen und Designer.
Ebenenkomposition
Ebenenbasierte Bearbeitung mit Masken, Füllmethoden und Gruppierung für komplexe Bildkompositionen.
Skriptautomatisierung
Script-Fu- und Python-Fu-Skripte automatisieren wiederkehrende Aufgaben und ermöglichen die Stapelverarbeitung großer Bildersätze.
Breite Formatunterstützung
Öffnen, bearbeiten und exportieren Sie Hunderte von Dateiformaten, darunter PSD, TIFF, WebP und RAW, ohne Konvertierungstools.
Warum Sie GIMP auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.