DSpace ist die weltweit am weitesten verbreitete Open-Source-Repository-Plattform, die Ã¼ber 2.000 institutionelle Repositories an UniversitÃ¤ten, Bibliotheken, Museen und Forschungseinrichtungen betreibt. Es erfasst, organisiert und bewahrt digitale Materialien jeglichen Formats â€“ Artikel, Dissertationen, DatensÃ¤tze, Bilder und Audio â€“ mit umfangreichen Dublin Core Metadaten und persistenten Handle-Identifikatoren fÃ¼r eine dauerhafte ZitierfÃ¤higkeit.

Das Selbst-Hosting von DSpace auf Ihrem eigenen VPS behÃ¤lt die vollstÃ¤ndige EigentÃ¼merschaft an wissenschaftlichen Inhalten, Aufbewahrungsrichtlinien und Zugriffsregeln im Haus. Die gebÃ¼ndelte REST-API, die Angular-OberflÃ¤che, die Solr-Discovery-Schicht und der OAI-PMH-Endpunkt bieten Institutionen einen vollstÃ¤ndigen Repository-Stack ohne wiederkehrende SaaS-GebÃ¼hren oder Anbieterbindung.