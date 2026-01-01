ImmuDB als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
UnverÃ¤nderliche, manipulationssichere Datenbank mit kryptografischer Verifizierung fÃ¼r Ã¼berprÃ¼fbare DatenintegritÃ¤t.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ImmuDB erstellen kÃ¶nnen
ImmuDB ist eine quelloffene, unverÃ¤nderliche Datenbank, die in Go geschrieben ist und die vollstÃ¤ndige Historie aller DatenÃ¤nderungen bewahrt. Jeder Schreibvorgang wird kryptografisch Ã¼berprÃ¼ft, wodurch es unmÃ¶glich wird, DatensÃ¤tze unentdeckt zu Ã¤ndern oder zu lÃ¶schen â€“ was Ihnen von Haus aus einen manipulationssicheren Audit-Trail bietet.
Als eigenstÃ¤ndiger Server einsetzbar, unterstÃ¼tzt ImmuDB SchlÃ¼ssel-Wert-, SQL- und Dokumenten-Datenmodelle und wird mit einer integrierten Webkonsole zum Durchsuchen von Daten und Verwalten von Benutzern geliefert. Das Selbst-Hosting gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber sensible Audit-Logs, Compliance-Aufzeichnungen und Transaktionshistorien auf Ihrer eigenen Infrastruktur ohne externe AbhÃ¤ngigkeiten.
Wichtige Funktionen von ImmuDB
Manipulationssichere Lagerung
Jeder Datensatz ist Ã¼ber kryptografische Hashes verknÃ¼pft, sodass jede Ã„nderung oder LÃ¶schung fÃ¼r Clients oder PrÃ¼fer sofort erkennbar ist.
Multi-Modell-UnterstÃ¼tzung
Fragen Sie Daten Ã¼ber SchlÃ¼ssel-Wert-, SQL- oder Dokument-Schnittstellen ab â€“ die alle dieselbe unverÃ¤nderliche Speicher-Engine nutzen, ohne Schema-Migrationen zwischen Modellen.
Integrierte Webkonsole
Eine integrierte Web-BenutzeroberflÃ¤che auf Port 8080 ermÃ¶glicht es Ihnen, Datenbanken zu erkunden, SQL-Abfragen auszufÃ¼hren und Benutzer zu verwalten, ohne zusÃ¤tzliche Tools installieren zu mÃ¼ssen.
Kryptographische Verifizierung
Clients kÃ¶nnen die IntegritÃ¤t jedes von ihnen gelesenen Wertes mithilfe von Merkle-Baum-Beweisen unabhÃ¤ngig Ã¼berprÃ¼fen, wodurch die Notwendigkeit entfÃ¤llt, dem Server blind zu vertrauen.
VollstÃ¤ndiger PrÃ¼fverlauf
Alle Versionen jedes SchlÃ¼ssels werden dauerhaft aufbewahrt, was Compliance-Teams und PrÃ¼fern eine vollstÃ¤ndige, nachvollziehbare Nachweiskette fÃ¼r jeden Datenpunkt bietet.
Warum Sie ImmuDB auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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