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AMD EPYC-Prozessoren
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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit PairDrop erstellen können

PairDrop ist eine moderne, webbasierte Dateifreigabeplattform, die AirDrop-ähnliche Übertragungen auf jedem Gerät und Betriebssystem ermöglicht. Mithilfe der WebRTC-Technologie gelangen Dateien direkt vom Absender zum Empfänger, ohne den Server zu berühren – der VPS koordiniert lediglich die Verbindung. Öffnen Sie die Weboberfläche auf jedem Gerät, sehen Sie, wer sich sonst noch im Netzwerk befindet, und senden Sie Dateien mit einem einzigen Klick. Keine Konten, keine Apps, keine Größenbeschränkungen.

Das Selbst-Hosten von PairDrop verleiht Ihrem Zuhause oder Büro einen permanenten, stets zugänglichen Dateifreigabe-Hub, geschützt durch HTTPS über Traefik. Dateien durchlaufen niemals Speicher von Drittanbietern, Übertragungen erfolgen mit voller lokaler Netzwerkgeschwindigkeit, und der selbst gehostete Ansatz bedeutet keine Kosten pro Datei oder Bandbreite, unabhängig davon, wie viel Ihr Team teilt.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von PairDrop

Peer-to-Peer über WebRTC

Dateien werden direkt zwischen Geräten mit voller Netzwerkgeschwindigkeit übertragen – der Server vermittelt nur die Verbindung, sodass Ihre Daten niemals in einem Zwischenspeicher liegen.

Keine Installation erforderlich

Funktioniert in jedem modernen Browser unter Windows, macOS, Linux, iOS und Android — Benutzer besuchen einfach die URL und können sofort mit dem Teilen beginnen.

Automatische Geräteerkennung

Geräte im selben Netzwerk erscheinen automatisch in der Benutzeroberfläche, was die Auswahl eines Empfängers ohne Eingabe von Adressen oder Kopplungscodes vereinfacht.

Keine Dateibeschränkungen

PairDrop legt keine Beschränkungen für Dateigrößen oder Dateitypen fest, sodass Sie alles von kleinen Textausschnitten bis hin zu großen Videodateien ohne Umwege teilen können.

QR-Code-Kopplung

Scannen Sie einen QR-Code, um mobile Geräte sofort zu verbinden, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Netzwerkadressen einzugeben, wenn Sie zwischen Telefonen und Computern teilen.

Warum Sie PairDrop auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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