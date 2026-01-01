PairDrop mit einem Klick installieren.
Browserbasierte AirDrop-Alternative für sofortige Peer-to-Peer-Dateiübertragungen zwischen beliebigen Geräten in Ihrem Netzwerk, keine App-Installation erforderlich.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit PairDrop erstellen können
PairDrop ist eine moderne, webbasierte Dateifreigabeplattform, die AirDrop-ähnliche Übertragungen auf jedem Gerät und Betriebssystem ermöglicht. Mithilfe der WebRTC-Technologie gelangen Dateien direkt vom Absender zum Empfänger, ohne den Server zu berühren – der VPS koordiniert lediglich die Verbindung. Öffnen Sie die Weboberfläche auf jedem Gerät, sehen Sie, wer sich sonst noch im Netzwerk befindet, und senden Sie Dateien mit einem einzigen Klick. Keine Konten, keine Apps, keine Größenbeschränkungen.
Das Selbst-Hosten von PairDrop verleiht Ihrem Zuhause oder Büro einen permanenten, stets zugänglichen Dateifreigabe-Hub, geschützt durch HTTPS über Traefik. Dateien durchlaufen niemals Speicher von Drittanbietern, Übertragungen erfolgen mit voller lokaler Netzwerkgeschwindigkeit, und der selbst gehostete Ansatz bedeutet keine Kosten pro Datei oder Bandbreite, unabhängig davon, wie viel Ihr Team teilt.
Wichtige Funktionen von PairDrop
Peer-to-Peer über WebRTC
Dateien werden direkt zwischen Geräten mit voller Netzwerkgeschwindigkeit übertragen – der Server vermittelt nur die Verbindung, sodass Ihre Daten niemals in einem Zwischenspeicher liegen.
Keine Installation erforderlich
Funktioniert in jedem modernen Browser unter Windows, macOS, Linux, iOS und Android — Benutzer besuchen einfach die URL und können sofort mit dem Teilen beginnen.
Automatische Geräteerkennung
Geräte im selben Netzwerk erscheinen automatisch in der Benutzeroberfläche, was die Auswahl eines Empfängers ohne Eingabe von Adressen oder Kopplungscodes vereinfacht.
Keine Dateibeschränkungen
PairDrop legt keine Beschränkungen für Dateigrößen oder Dateitypen fest, sodass Sie alles von kleinen Textausschnitten bis hin zu großen Videodateien ohne Umwege teilen können.
QR-Code-Kopplung
Scannen Sie einen QR-Code, um mobile Geräte sofort zu verbinden, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Netzwerkadressen einzugeben, wenn Sie zwischen Telefonen und Computern teilen.
Warum Sie PairDrop auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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