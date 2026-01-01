Kan in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Kanban-Board und Projektmanagement-Tool, entwickelt als datenschutzorientierte Trello-Alternative.
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Was Sie mit Kan erstellen können
Kan ist ein selbst gehostetes Open-Source-Kanban-Board, das für Teams entwickelt wurde, die die volle Kontrolle über ihre Projektdaten wünschen. Entwickelt mit Next.js und PostgreSQL, bietet es den bekannten Karten- und Board-Workflow von Trello ohne nutzerbasierte Lizenzkosten oder Datenbindung. Boards, Karten, Labels und Team-Arbeitsbereiche sind alle standardmäßig enthalten.
Kan auf Ihrem eigenen VPS zu hosten bedeutet, dass Ihre Projektdaten privat bleiben und auf einer Infrastruktur liegen, die Sie kontrollieren. Mit Unterstützung für E-Mail-/Passwort-Anmeldung und über 20 OAuth-Anbietern – darunter Google, GitHub und Microsoft – kann Ihr Team ohne zusätzliche Einrichtung mit der Zusammenarbeit beginnen.
Wichtige Funktionen von Kan
Kanban-Boards
Organisieren Sie die Arbeit auf Boards und Karten mit Labels, Filtern und Drag-and-Drop für jeden Team-Workflow.
Team-Arbeitsbereiche
Mitglieder zu gemeinsamen Arbeitsbereichen mit Board-Sichtbarkeitseinstellungen einladen, damit die richtigen Personen die richtigen Projekte sehen.
Trello-Import
Migrieren Sie bestehende Trello-Boards direkt in Kan, um die Projekthistorie ohne manuelle Neueingabe zu erhalten.
Flexible Authentifizierung
Melden Sie sich mit E-Mail/Passwort oder einem von über 20 OAuth-Anbietern an, darunter Google, GitHub und Microsoft.
Aktivitätsverfolgung
Kartenaktivitätsprotokolle und Kommentarverläufe speichern eine vollständige Historie jeder Änderung und Diskussion an einem Ort.
Warum Sie Kan auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.