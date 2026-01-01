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Open-Source-Tracker für persönliche Finanzen, der doppelte Buchführung verwendet, um vollständige Transparenz über Vermögenswerte, Ausgaben und Nettovermögen zu ermöglichen.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Paisa erstellen können

Paisa ist ein selbst gehosteter persönlicher Finanz-Tracker, der auf dem Prinzip der doppelten Buchführung basiert. Er bietet Ihnen ein präzises, vollständiges Bild Ihrer Finanzen – Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Einnahmen, Ausgaben und Nettovermögen – verfolgt mithilfe von Klartext-Journaldateien, die Sie vollständig besitzen. Im Gegensatz zu cloudbasierten Finanz-Apps bleiben alle Ihre Daten auf Ihrem eigenen Server, ohne Abonnementgebühren und ohne dass Dritte auf Ihre Finanzunterlagen zugreifen können.

Die Weboberfläche verwandelt Ihr Buchhaltungsjournal in interaktive Dashboards: Ausgabenaufschlüsselungen nach Kategorien, Vermögensallokationsdiagramme, Prognosen für Altersvorsorgeziele und die Verfolgung von Anlagerenditen für Investmentfonds und Aktien. Die Unterstützung mehrerer Währungen ermöglicht die Verwaltung von Finanzen, die sich über verschiedene Länder oder Anlageklassen verteilen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Paisa

Doppelte Buchführung

Jede Transaktion wird mit übereinstimmenden Soll- und Habenbuchungen erfasst, was Ihnen eine mathematisch präzise Nachverfolgung ermöglicht, die Fehler automatisch erkennt.

Vermögensübersicht

Eine einzige Ansicht aggregiert alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Zeitverlauf und zeigt, wie sich Ihre gesamte Finanzlage Monat für Monat ändert.

Verfolgung der Kapitalrendite

Verfolgen Sie die Wertentwicklung von Investmentfonds und Aktien mit XIRR-Berechnungen, damit Sie immer die tatsächliche annualisierte Rendite für jede Position kennen.

Budget-Ist-Analyse

Vergleichen Sie geplante Ausgaben mit tatsächlichen Ausgaben nach Kategorie, um zu erkennen, wohin Ihr Geld tatsächlich fließt, im Vergleich zu Ihren geplanten Ausgaben.

Klartext-Datendateien

Alle Finanzdaten werden in menschenlesbaren Journaldateien gespeichert, die Sie unabhängig von der Anwendung bearbeiten, versionskontrollieren und sichern können.

Warum Sie Paisa auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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