Bazarr als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Automatisierte Untertitelverwaltung als Ergänzung für Sonarr und Radarr, die Untertitel in Ihrer Mediathek herunterlädt und aktualisiert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Bazarr erstellen können
Bazarr ist eine Ergänzungs-App für Sonarr und Radarr, die den gesamten Untertitel-Workflow für Ihre Medienbibliothek automatisiert. Es überwacht Ihre Bibliothek auf neue Inhalte und sucht, lädt und organisiert automatisch Untertitel in Ihren bevorzugten Sprachen über mehr als 20 Anbieter, darunter OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed und Podnapisi. Wenn bessere Untertitelversionen verfügbar werden, aktualisiert Bazarr diese automatisch – kein manuelles Suchen erforderlich.
Der Betrieb von Bazarr auf einem dedizierten VPS bietet die konsistente Betriebszeit und die zuverlässige öffentliche IP-Adresse, die für einen unterbrechungsfreien Anbieterzugriff erforderlich sind – Heimnetzwerke mit dynamischen IPs können von Untertitelanbietern im Laufe der Zeit blockiert werden. Kombiniert mit Untertitel-Synchronisierungstools, die Timing-Fehler beheben, und der Unterstützung für SDH-Spuren für Hörgeschädigte, bietet Bazarr eine vollständige Untertitelabdeckung für jedes Mediastück in Ihrer Bibliothek.
Wichtige Funktionen von Bazarr
Sonarr- und Radarr-Integration
Bazarr verbindet sich direkt mit Ihrem bestehenden arr-Setup und ruft automatisch Untertitel für jeden Film oder jede Episode ab, sobald diese Ihrer Mediathek hinzugefügt werden.
Über 20 Untertitelanbieter
Durchsuchen Sie gleichzeitig OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi und viele weitere, um die Chance zu maximieren, genaue Untertitel in Ihrer Sprache zu finden.
Automatische Qualitätsverbesserungen
Wenn eine bessere Untertitelversion für Inhalte, die sich bereits in Ihrer Bibliothek befinden, veröffentlicht wird, ersetzt Bazarr die vorhandene Datei automatisch ohne manuelles Eingreifen.
Untertitel-Synchronisierung
Integrierte Synchronisierungstools passen die Untertitel-Synchronisation an Audiotracks an und beheben so den häufigsten Grund, warum Untertitel nicht synchron wirken, selbst wenn sie von seriösen Quellen heruntergeladen wurden.
Unterstützung für Hörgeschädigte
Bevorzugen Sie SDH- oder CC-Spuren für die Barrierefreiheit — Bazarr kann Untertitel für Hörgeschädigte bei allen Anbietern für jedes Element in Ihrer Bibliothek priorisieren.
Warum Sie Bazarr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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