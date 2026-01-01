Bazarr ist eine Ergänzungs-App für Sonarr und Radarr, die den gesamten Untertitel-Workflow für Ihre Medienbibliothek automatisiert. Es überwacht Ihre Bibliothek auf neue Inhalte und sucht, lädt und organisiert automatisch Untertitel in Ihren bevorzugten Sprachen über mehr als 20 Anbieter, darunter OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed und Podnapisi. Wenn bessere Untertitelversionen verfügbar werden, aktualisiert Bazarr diese automatisch – kein manuelles Suchen erforderlich.

Der Betrieb von Bazarr auf einem dedizierten VPS bietet die konsistente Betriebszeit und die zuverlässige öffentliche IP-Adresse, die für einen unterbrechungsfreien Anbieterzugriff erforderlich sind – Heimnetzwerke mit dynamischen IPs können von Untertitelanbietern im Laufe der Zeit blockiert werden. Kombiniert mit Untertitel-Synchronisierungstools, die Timing-Fehler beheben, und der Unterstützung für SDH-Spuren für Hörgeschädigte, bietet Bazarr eine vollständige Untertitelabdeckung für jedes Mediastück in Ihrer Bibliothek.