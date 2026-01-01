Grafana Loki mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Horizontal skalierbares Protokollaggregationssystem, inspiriert von Prometheus, entwickelt fÃ¼r die kosteneffiziente Indizierung von Labels anstelle von Volltext.
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Was Sie mit Grafana Loki erstellen kÃ¶nnen
Grafana Loki ist ein Open-Source-Log-Aggregationssystem, das von Grafana Labs entwickelt wurde und den Prometheus-Ansatz fÃ¼r Logs verfolgt â€“ es indiziert nur einen kleinen Satz von Metadaten-Labels pro Stream anstatt des gesamten Log-Inhalts, was die Speicherkosten und den Betriebsaufwand dramatisch niedriger hÃ¤lt als bei herkÃ¶mmlichen Log-Datenbanken. Logs werden von Agenten wie Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit oder Vector eingespielt und mit LogQL abgefragt.
Diese Vorlage bÃ¼ndelt Loki mit Grafana, das als BenutzeroberflÃ¤che vorkonfiguriert ist, und stellt Loki als Standard-Datenquelle vorab bereit, sodass Logs in der Explore-Ansicht durchsuchbar sind, sobald der Stack hochgefahren ist. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hÃ¤lt sensible Anwendungs- und Audit-Logs vollstÃ¤ndig innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne GebÃ¼hren pro GB fÃ¼r die Aufnahme.
Wichtige Funktionen von Grafana Loki
Label-basierte Indizierung
Loki indiziert nur eine Handvoll Metadaten-Labels pro Log-Stream anstelle der gesamten Nutzlast, wodurch Speicher- und Arbeitsspeicherkosten im Vergleich zu Elasticsearch-Ã¤hnlichen Engines gesenkt werden.
LogQL Abfragesprache
Protokolle mit einer PromQL-inspirierten Syntax abfragen, die das Filtern, Parsen und die Metrikextraktion unterstÃ¼tzt, sodass Sie Fehlerraten und Latenz direkt aus den Protokollzeilen grafisch darstellen kÃ¶nnen.
GebÃ¼ndeltes Grafana UI
Die enthaltene Grafana-Instanz wird mit Loki als vorkonfigurierter Datenquelle geliefert, bereit fÃ¼r die Explore-Ansicht, Dashboards und einheitliche Warnmeldungen vom ersten Tag an.
Multi-Agenten-Aufnahme
Akzeptiert Protokolle von Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash und jedem Client, der die Loki Push API spricht, fÃ¼r eine flexible Erfassung in Ihrer gesamten Infrastruktur.
Vereinheitlichte Alarmierung
Definieren Sie LogQL-basierte Alarmregeln Ã¼ber Grafana und leiten Sie Benachrichtigungen an Slack, PagerDuty, E-Mail und Webhooks neben Ihren bestehenden Metrik-Alarmen weiter.
Dateisystembasierter Speicher
Der standardmÃ¤ÃŸige Einzel-Binary-Modus speichert Chunks und den TSDB-Index dauerhaft auf einem Docker-Volume auf der Festplatte, wobei kein externer Objektspeicher fÃ¼r den Start erforderlich ist.
Warum Sie Grafana Loki auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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