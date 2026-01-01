bewCloud ist eine schlanke, quelloffene Cloud-Speicherplattform, die mit TypeScript und Deno entwickelt wurde. Sie bietet Ihnen persönlichen Dateispeicher und Synchronisierung über Geräte hinweg, zusammen mit integrierter CalDAV- und CardDAV-Kompatibilität für Kalender und Kontakte – alles auf Ihrer eigenen Infrastruktur betrieben.

Im Gegensatz zu umfangreicheren Cloud-Suiten ist bewCloud bewusst minimalistisch: schnell bereitzustellen, einfach zu warten und auf die Kernanwendungsfälle Dateizugriff und persönliche Datensynchronisierung fokussiert. Durch Selbst-Hosting bleiben Ihre Dateien, Kalender und Kontakte privat und unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Abonnementgebühren oder Speicherbeschränkungen durch Dritte.