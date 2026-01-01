Firefox mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Firefox-Browser, der von jedem Gerät über eine Weboberfläche zugänglich ist, mit persistenten Lesezeichen, Erweiterungen und Einstellungen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Firefox erstellen können
Firefox in Docker führt einen voll ausgestatteten Browser auf Ihrem VPS aus und streamt ihn über eine webbasierte GUI an jeden modernen Webbrowser. Dies bietet Ihnen eine isolierte Browserumgebung, die Ihre lokalen Geräte schützt, Ihre Heim-IP-Adresse maskiert und es Ihnen ermöglicht, ein konsistentes Browserprofil – komplett mit Lesezeichen, Passwörtern und Erweiterungen – zu pflegen, das von überall auf der Welt zugänglich ist.
Das Selbst-Hosting von Firefox auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Browsing-Sitzungen niemals über einen kommerziellen Remote-Desktop-Dienst verarbeitet werden, was Sicherheitsforschern, datenschutzbewussten Benutzern und Remote-Teams einen privaten, stets verfügbaren Browser unter ihrer eigenen Kontrolle bietet.
Wichtige Funktionen von Firefox
Isolierte Browser-Umgebung
Surfen Sie über die VPS-IP anstatt über Ihre lokale Verbindung, schützen Sie so Ihr lokales System vor webbasierten Bedrohungen und maskieren Sie Ihre Heimadresse.
Persistentes Profil
Lesezeichen, Verlauf, Passwörter und installierte Erweiterungen überleben Container-Neustarts und bieten Ihnen jedes Mal ein konsistentes Browser-Erlebnis.
Zugriff von jedem Gerät
Öffnen Sie Ihre Browsersitzung in jedem modernen Webbrowser – keine Softwareinstallation oder VNC-Client auf dem zugreifenden Gerät erforderlich.
Erweiterungsunterstützung
Installieren Sie jedes Firefox-Add-on, einschließlich Werbeblocker, Passwort-Manager und Datenschutz-Tools, genau wie bei einer lokalen Firefox-Installation.
Audio-Streaming
Web-Audio ist standardmäßig aktiviert, damit Sie Medien abspielen, Videos ansehen und webbasierte Sprachanwendungen über die Remotesitzung nutzen können.
Warum Sie Firefox auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.