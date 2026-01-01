Firefox in Docker führt einen voll ausgestatteten Browser auf Ihrem VPS aus und streamt ihn über eine webbasierte GUI an jeden modernen Webbrowser. Dies bietet Ihnen eine isolierte Browserumgebung, die Ihre lokalen Geräte schützt, Ihre Heim-IP-Adresse maskiert und es Ihnen ermöglicht, ein konsistentes Browserprofil – komplett mit Lesezeichen, Passwörtern und Erweiterungen – zu pflegen, das von überall auf der Welt zugänglich ist.

Das Selbst-Hosting von Firefox auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Browsing-Sitzungen niemals über einen kommerziellen Remote-Desktop-Dienst verarbeitet werden, was Sicherheitsforschern, datenschutzbewussten Benutzern und Remote-Teams einen privaten, stets verfügbaren Browser unter ihrer eigenen Kontrolle bietet.