Krayin CRM ist ein kostenloses Open-Source-Framework für Kundenbeziehungsmanagement, das auf Laravel und Vue.js basiert. Es bietet Vertriebsteams eine vollständige Arbeitsumgebung für den gesamten Kundenlebenszyklus – von der Lead-Erfassung und -Qualifizierung über Pipeline-Verfolgung, Angebotserstellung und Aktivitäten nach dem Verkauf – ohne Pro-Benutzer-Lizenzierung oder Anbieterbindung.

Das Selbst-Hosting von Krayin auf Ihrem eigenen VPS hält jeden Lead, Kontakt, E-Mail-Austausch und jede Umsatzkennzahl innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur und ermöglicht es Entwicklern, das CRM durch Laravel-Pakete, benutzerdefinierte Attribute und REST-APIs zu erweitern, um der tatsächlichen Vertriebsweise Ihres Teams zu entsprechen.