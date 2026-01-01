Krayin CRM mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Laravel CRM zur durchgängigen Verwaltung von Leads, Kontakten, Pipelines und Kundenbeziehungen.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Krayin CRM
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.
Was Sie mit Krayin CRM erstellen können
Krayin CRM ist ein kostenloses Open-Source-Framework für Kundenbeziehungsmanagement, das auf Laravel und Vue.js basiert. Es bietet Vertriebsteams eine vollständige Arbeitsumgebung für den gesamten Kundenlebenszyklus – von der Lead-Erfassung und -Qualifizierung über Pipeline-Verfolgung, Angebotserstellung und Aktivitäten nach dem Verkauf – ohne Pro-Benutzer-Lizenzierung oder Anbieterbindung.
Das Selbst-Hosting von Krayin auf Ihrem eigenen VPS hält jeden Lead, Kontakt, E-Mail-Austausch und jede Umsatzkennzahl innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur und ermöglicht es Entwicklern, das CRM durch Laravel-Pakete, benutzerdefinierte Attribute und REST-APIs zu erweitern, um der tatsächlichen Vertriebsweise Ihres Teams zu entsprechen.
Wichtige Funktionen von Krayin CRM
Visuelle Vertriebspipelines
Ziehen Sie Leads durch anpassbare Kanban-Phasen, damit Vertriebsmitarbeiter und Manager den Deal-Status immer auf einen Blick sehen.
Lead-Management
Erfassen Sie Leads aus Webformularen, weisen Sie Verantwortliche zu, bewerten Sie diese nach Quelle und wandeln Sie qualifizierte Interessenten in Konten und Angebote um.
Benutzerdefinierte Attribute
Fügen Sie maßgeschneiderte Felder zu Leads, Kontakten, Organisationen und Angeboten hinzu, ohne Code zu berühren, und passen Sie das CRM an Ihren Vertriebsprozess an.
Angebote und Produkte
Erstellen Sie gebrandete Angebote aus einem integrierten Produktkatalog mit Steuer- und Rabattregeln und verfolgen Sie diese bis zum erfolgreichen Abschluss.
E-Mail und Aktivitäten
Protokollieren Sie Anrufe, Besprechungen und E-Mails für jeden Datensatz, mit Kalenderansichten und Nachverfolgungserinnerungen, um Geschäfte am Laufen zu halten.
Webformulare und APIs
Veröffentlichen Sie einbettbare Webformulare zur Lead-Erfassung und nutzen Sie die REST-API, um Daten mit Ihrem bestehenden Marketing-Stack zu synchronisieren.
Warum Sie Krayin CRM auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
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