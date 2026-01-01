Sonatype Nexus Repository Manager ist das branchenÃ¼bliche Artefakt-Repository zum Speichern, Organisieren und Verteilen von Build-Artefakten in allen wichtigen Paketformaten. Es dient als universeller Proxy-Cache fÃ¼r Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub und Dutzende anderer Registries, wodurch externe Downloads drastisch reduziert und Builds beschleunigt werden.

Das Selbst-Hosting von Nexus auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber die Artefakt-Speicherung, Zugriffsrichtlinien und Sicherheits-Scans. Teams erhalten eine einzige Quelle der Wahrheit fÃ¼r alle AbhÃ¤ngigkeiten â€“ Ã¶ffentliche und private â€“ ohne Pro-Sitz-Preise oder Cloud-SpeicherbeschrÃ¤nkungen.