Heimdall ist ein speziell entwickeltes Anwendungs-Dashboard, das überladene Browser-Lesezeichen durch eine übersichtliche, visuelle Oberfläche ersetzt, um auf alle Ihre Webanwendungen und Dienste zuzugreifen. Es unterstützt erweiterte Integrationen mit beliebten selbst gehosteten Tools wie Sonarr, Radarr und SABnzbd und zeigt Live-Statistiken direkt auf den Dashboard-Kacheln an, sodass Sie den Dienststatus auf einen Blick überwachen können.

Das Selbst-Hosting von Heimdall auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine persistente, stets verfügbare Startseite, die von jedem Gerät aus zugänglich ist, ohne externe Abhängigkeiten und mit voller Kontrolle über Ihr Dashboard-Layout, Themen und API-Integrationen.