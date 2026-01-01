Heimdall mit einem Klick installieren.
Elegantes Anwendungs-Dashboard zum zentralisierten Zugriff auf alle Ihre Webdienste und selbst gehosteten Apps.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Heimdall erstellen können
Heimdall ist ein speziell entwickeltes Anwendungs-Dashboard, das überladene Browser-Lesezeichen durch eine übersichtliche, visuelle Oberfläche ersetzt, um auf alle Ihre Webanwendungen und Dienste zuzugreifen. Es unterstützt erweiterte Integrationen mit beliebten selbst gehosteten Tools wie Sonarr, Radarr und SABnzbd und zeigt Live-Statistiken direkt auf den Dashboard-Kacheln an, sodass Sie den Dienststatus auf einen Blick überwachen können.
Das Selbst-Hosting von Heimdall auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine persistente, stets verfügbare Startseite, die von jedem Gerät aus zugänglich ist, ohne externe Abhängigkeiten und mit voller Kontrolle über Ihr Dashboard-Layout, Themen und API-Integrationen.
Wichtige Funktionen von Heimdall
Live-Servicestatistiken
Verbesserte Integrationen mit Sonarr, Radarr, NZBGet und mehr zeigen Echtzeitstatistiken direkt auf Dashboard-Kacheln an.
Integrierte Suche
Die integrierte Suchleiste unterstützt Google, Bing und DuckDuckGo, was Heimdall zu einer leistungsstarken Browser-Startseite macht.
Automatische Icon-Erkennung
Füllt automatisch Symbole und Farben für erkannte Foundation-Apps aus, wodurch der manuelle Konfigurationsaufwand reduziert wird.
Mehrbenutzerunterstützung
Jeder Benutzer erhält seine eigene Dashboard-Konfiguration, geeignet für gemeinsam genutzte Homelabs und Teamumgebungen.
Tag-basiertes Filtern
Organisieren Sie große Sammlungen von Anwendungen mit Tags für schnelles Filtern und Navigieren über Dienstleistungskategorien hinweg.
Warum Sie Heimdall auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.