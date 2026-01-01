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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit ArcadeDB erstellen können

ArcadeDB ist eine Open-Source-Multi-Modell-Datenbank-Engine, die für extreme Leistung über verschiedene Datenmodelle hinweg entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Einzelmodell-Datenbanken, die Sie zwingen, zwischen Graph-, Dokument- oder relationalen Strukturen zu wählen, verarbeitet ArcadeDB alle nativ – speichert und fragt Graphbeziehungen, Dokumentensammlungen, Schlüssel-Wert-Paare, Zeitreihen, Vektor-Embeddings und Geodaten innerhalb einer einzigen Engine mit voller ACID-Konformität ab.

Von dem Gründer von OrientDB entwickelt, ist ArcadeDB in Low-Level-Java gebaut, optimiert für minimale Garbage Collection, was Millionen von Datensatzoperationen pro Sekunde ermöglicht. Die integrierte ArcadeDB Studio Weboberfläche bietet Abfrageausführung, Schemaverwaltung und Graphvisualisierung – keine separaten Client-Tools nach der Bereitstellung erforderlich.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von ArcadeDB

Multi-Modell-Daten-Engine

Speichern und abfragen Sie Graph-, Dokument-, Schlüssel-Wert-, Zeitreihen- und Vektordaten in einer einzigen Datenbank, ohne Tools wechseln oder separate Speicher synchronisieren zu müssen.

Sieben Abfragesprachen

Abfragen mit SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL oder dem Redis-Protokoll – verwenden Sie die Sprache, die zu Ihrem Datenmodell passt.

ArcadeDB Studio

Integrierte Weboberfläche zum Ausführen von Abfragen, Verwalten von Schemata, Visualisieren von Graphdaten und Verwalten der Datenbank ohne externe Client-Tools.

Vektor-Ähnlichkeitssuche

Nativer Speicher für Vektor-Embeddings und Ähnlichkeitssuche für KI- und maschinelle Lern-Workloads neben Ihren Betriebsdaten.

ACID im großen Maßstab

Vollständige ACID-konforme Transaktionen, die Millionen von Datensätzen pro Sekunde verarbeiten, von eingebetteten Raspberry Pi-Bereitstellungen bis hin zu Multi-Node-Clustern.

Warum Sie ArcadeDB auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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