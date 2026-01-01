NodeBB als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Moderne Node.js Diskussionsplattform mit Echtzeit-Streaming-Diskussionen, sofortigen Benachrichtigungen und einem umfangreichen Plugin-Ökosystem.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit NodeBB erstellen können
NodeBB ist eine Community-Forum-Plattform der nächsten Generation, die auf Node.js und WebSockets basiert und Echtzeit-Diskussionen bietet, die sich eher wie eine Chat-Anwendung als ein traditionelles Diskussionsforum anfühlen. Mit über 15.000 GitHub-Sternen wird es von Softwareprojekten, Bildungseinrichtungen, Gaming-Communities und Unternehmen für Diskussionen, Support und Wissensaustausch genutzt.
Das Selbst-Hosting von NodeBB auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Community-Daten, entfernt nutzerbasierte Gebühren und ermöglicht es Ihnen, die Plattform mit Hunderten von Community-Plugins anzupassen — alles unterstützt durch PostgreSQL für zuverlässigen, skalierbaren Speicher.
Wichtige Funktionen von NodeBB
Echtzeit-Diskussionen
WebSocket-gestütztes Streaming liefert neue Beiträge, Antworten und Benachrichtigungen sofort ohne Seitenaktualisierungen, wodurch Gespräche natürlich fließen.
Plugin-Ökosystem
Hunderte von Community-Plugins fügen SSO, Gamification, Integrationen und benutzerdefinierte Funktionen hinzu, damit Sie das Forum genau an die Bedürfnisse Ihrer Community anpassen können.
Moderationswerkzeuge
Ein integriertes Reputationssystem, Beitrags-Warteschlangen und umfassende Moderationskontrollen helfen Ihnen, eine gesunde Community mit minimalem manuellem Aufwand zu pflegen.
Mobilfreundliche Themes
Responsive, anpassbare Themes sorgen dafür, dass Mitglieder auf dem Desktop und auf Mobilgeräten ein großartiges Erlebnis haben, ohne zusätzliche Konfiguration.
SSO und Social Login
Integrieren Sie sich über SSO-Plugins mit bestehenden Identitätsanbietern, damit Community-Mitglieder sich mit ihren bestehenden Konten anmelden können und Sie eine zentralisierte Benutzerverwaltung aufrechterhalten.
Warum Sie NodeBB auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.