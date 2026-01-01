Bookshelf ist der von der Community gepflegte Nachfolger von Readarr, der auf demselben arr-Framework basiert, das auch Sonarr und Radarr antreibt. Es überwacht Ihre Lieblingsautoren, verfolgt Neuerscheinungen und lädt Bücher automatisch über Ihre bestehenden Download-Clients — einschließlich qBittorrent, Transmission, SABnzbd und NZBGet — herunter und organisiert sie, bevor sie mit sauberen Metadaten in Ihre Calibre- oder Calibre-Web-Bibliothek abgelegt werden.

Das Selbst-Hosting von Bookshelf auf einem VPS sorgt dafür, dass der Dienst rund um die Uhr läuft, sodass Veröffentlichungen sofort erfasst werden, sobald sie erscheinen, ohne dass ein Heimcomputer online sein muss. Persistente Volumes bewahren Ihre Autorenlisten, Qualitätsprofile und den Download-Verlauf über Container-Updates hinweg.