Evolution Go ist ein in Go neu geschriebenes WhatsApp API-Gateway, konzipiert als leichte und effiziente Alternative zur Node.js-basierten Evolution API. Basierend auf der whatsmeow-Bibliothek bietet es die gleichen Kernfunktionen fÃ¼r die Nachrichtenautomatisierung â€“ Multi-Instanz-Verwaltung, Webhook-Ereignisse und eine RESTful API â€“ wobei es dank der kompilierten Laufzeitumgebung und des nativen ParallelitÃ¤tsmodells von Go deutlich weniger Speicher verbraucht und in weniger als einer Sekunde startet.

Das Selbst-Hosting von Evolution Go auf Ihrem VPS maximiert den Ressourceneffizienzvorteil seines kompilierten BinÃ¤rprogramms. Alle Authentifizierungsdaten und Konversationsdaten werden in Ihrer eigenen PostgreSQL-Datenbank gespeichert, was DatensouverÃ¤nitÃ¤t und Compliance gewÃ¤hrleistet, ohne die Kosten pro Nachricht, die kommerzielle WhatsApp-Anbieter im groÃŸen MaÃŸstab teuer machen.