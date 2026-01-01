Jellystat ist eine Open-Source-Statistikanwendung, die speziell fÃ¼r den Jellyfin Medienserver entwickelt wurde, inspiriert vom Analyse-Stil von Tautulli fÃ¼r Plex. Sie verbindet sich mit der API Ihres Jellyfin-Servers und sammelt kontinuierlich Wiedergabedaten, BenutzeraktivitÃ¤ten und Bibliotheksinformationen, wobei alles Ã¼ber interaktive Diagramme und detaillierte Dashboards pro Benutzer prÃ¤sentiert wird.

Das Selbst-Hosten von Jellystat auf einem VPS hÃ¤lt Ihre WiedergabeverlÃ¤ufe und Serveranalysen vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, frei von Tracking-Diensten Dritter. Eine gebÃ¼ndelte PostgreSQL-Datenbank speichert historische Wiedergabedaten Ã¼ber Container-Updates hinweg, und das integrierte Backup-System sichert Ihre Statistiken und Konfiguration, sodass Analysen Upgrades und Migrationen ohne manuelle Exporte Ã¼berstehen.