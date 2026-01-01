FossFLOW als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzorientiertes browserbasiertes isometrisches Diagramm-Tool zur Visualisierung von Infrastruktur und Systemarchitektur.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit FossFLOW erstellen können
FossFLOW ist eine quelloffene Progressive Web-App zur Erstellung professioneller isometrischer Infrastrukturdiagramme direkt in Ihrem Browser. Im Gegensatz zu Cloud-Diagramm-Tools, die Ihre Architektur-Dokumentation auf Servern Dritter speichern, arbeitet FossFLOW vollständig clientseitig. Mit automatischer Speicherung alle 5 Sekunden, JSON-Export und Offline-Unterstützung behält es sensible Netzwerktopologien und Systemdesigns jederzeit unter Ihrer Kontrolle.
Die Bereitstellung von FossFLOW auf Ihrem VPS ermöglicht serverseitige Diagrammpersistenz, sodass Diagramme Browser-Sitzungen überdauern und Ihrem gesamten Team von jedem Gerät aus zugänglich sind – ohne Dateien per E-Mail zu versenden oder sich auf kommerzielle Plattformen verlassen zu müssen, die Datenschutzrichtlinien und Sicherheitsverletzungen unterliegen.
Wichtige Funktionen von FossFLOW
Isometrische Diagrammerstellung
Erstellen Sie isometrische Diagramme im 3D-Stil, die Infrastruktur-Layouts, Rack-Konfigurationen und Systemebenen klarer vermitteln als flache 2D-Diagramme.
Autospeichern alle 5s
Die Arbeit wird alle 5 Sekunden automatisch gespeichert, wodurch das Risiko eines Fortschrittsverlusts während langer Diagramm-Sitzungen eliminiert wird.
Offline-Unterstützung
Diagramme erstellen und bearbeiten ohne Internetverbindung — die gesamte Verarbeitung findet in Ihrem Browser statt, ohne dass Server-Roundtrips erforderlich sind.
JSON-Import & Export
Teilen Sie Diagramme als portable JSON-Dateien oder importieren Sie bestehende Diagramme zur Bearbeitung ohne proprietäre Formatbindung.
Keine Konten erforderlich
Die Anwendung erfordert keine Benutzerregistrierung oder Authentifizierung, wodurch sie für jeden in Ihrem Team sofort zugänglich ist.
Warum Sie FossFLOW auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.