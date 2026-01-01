PsiTransfer mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Einfaches selbst gehostetes Dateisharing mit ablaufenden Links, Passwortschutz und fortsetzbaren Uploads — keine Konten erforderlich.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit PsiTransfer erstellen können
PsiTransfer ist ein leichter, quelloffener Dateitransferdienst zum Teilen von Dateien über ablaufende Download-Links – keine Konten für Absender oder Empfänger erforderlich. Dateien werden in Upload-Buckets mit konfigurierbaren Aufbewahrungsfristen organisiert, die von einem einmaligen Download bis zu einer 8-wöchigen Gültigkeit reichen. Jeder Bucket kann optional mit AES-Verschlüsselung passwortgeschützt werden, und Empfänger können alles als einzelnes Zip- oder tar.gz-Archiv herunterladen, ohne etwas installieren zu müssen.
Das Selbst-Hosting von PsiTransfer auf Ihrem VPS hält Dateiübertragungen privat: keine Größenbeschränkungen durch einen Cloud-Dienst, keine Dateimetadaten, die an Dritte gesendet werden, und volle Kontrolle über Aufbewahrungsrichtlinien und Speicherplatz. Ein optionales Admin-Panel ermöglicht es Ihnen, aktive Uploads zu überwachen und den Speicherplatz von einer einzigen geschützten Seite aus zu verwalten.
Wichtige Funktionen von PsiTransfer
Ablaufende Download-Links
Legen Sie die Aufbewahrungsdauer von einmaligem Download bis zu 8 Wochen fest — Dateien und ihre Links werden automatisch bereinigt, wenn sie ablaufen.
Keine Konten erforderlich
Empfänger laden Dateien direkt über einen teilbaren Link herunter, ohne sich bei einem Dienst anmelden oder einloggen zu müssen.
Passwortgeschützte Buckets
Sichern Sie jeden Upload mit AES-verschlüsselten Bucket-Passwörtern, damit nur die vorgesehenen Empfänger auf die freigegebenen Dateien zugreifen können.
Fortsetzbare Uploads
Große Dateiuploads werden nach Netzwerkunterbrechungen automatisch fortgesetzt, wobei das tus.io-Protokoll verwendet wird, um fehlgeschlagene Übertragungen bei langsamen Verbindungen zu verhindern.
Massen-Download-Archiv
Empfänger können alle Dateien in einem Bucket mit einem Klick als einzelnes Zip- oder tar.gz-Archiv herunterladen, ohne Dateien einzeln herunterladen zu müssen.
Admin-Dashboard
Überwachen Sie alle aktiven Buckets, zeigen Sie die Speichernutzung an und löschen Sie Uploads über ein passwortgeschütztes Admin-Panel unter /admin.
Warum Sie PsiTransfer auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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