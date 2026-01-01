PsiTransfer ist ein leichter, quelloffener Dateitransferdienst zum Teilen von Dateien über ablaufende Download-Links – keine Konten für Absender oder Empfänger erforderlich. Dateien werden in Upload-Buckets mit konfigurierbaren Aufbewahrungsfristen organisiert, die von einem einmaligen Download bis zu einer 8-wöchigen Gültigkeit reichen. Jeder Bucket kann optional mit AES-Verschlüsselung passwortgeschützt werden, und Empfänger können alles als einzelnes Zip- oder tar.gz-Archiv herunterladen, ohne etwas installieren zu müssen.

Das Selbst-Hosting von PsiTransfer auf Ihrem VPS hält Dateiübertragungen privat: keine Größenbeschränkungen durch einen Cloud-Dienst, keine Dateimetadaten, die an Dritte gesendet werden, und volle Kontrolle über Aufbewahrungsrichtlinien und Speicherplatz. Ein optionales Admin-Panel ermöglicht es Ihnen, aktive Uploads zu überwachen und den Speicherplatz von einer einzigen geschützten Seite aus zu verwalten.