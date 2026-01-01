Appsmith ist eine führende Open-Source-Low-Code-Plattform, mit der Entwickler benutzerdefinierte interne Tools, Admin-Panels und Dashboards in Stunden statt in Wochen erstellen können. Eine Drag-and-Drop-Widget-Bibliothek, native Konnektoren für über 25 Datenbanken und volle JavaScript-Unterstützung für die Geschäftslogik bedeuten, dass Sie funktionierende Anwendungen bereitstellen können, ohne ein Frontend von Grund auf neu zu erstellen oder auf Entwicklungszyklen warten zu müssen.

Das Selbst-Hosting von Appsmith auf Ihrem VPS hält Datenbankanmeldeinformationen, API-Schlüssel und sensible Geschäftsdaten vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Es gibt keine Gebühren pro Benutzer, keine Daten, die Ihr Netzwerk verlassen, und volle Kontrolle über Zugriffsrichtlinien, Backup-Strategien und Skalierung, während Ihr Portfolio an internen Tools wächst.