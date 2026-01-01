Percona PMM mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Datenbanküberwachungs- und -verwaltungsplattform mit Unterstützung für MySQL, PostgreSQL, MongoDB und weitere.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Percona PMM
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Percona PMM erstellen können
Percona Monitoring and Management (PMM) ist eine kostenlose Open-Source-Plattform, die speziell für die Datenbank-Observability entwickelt wurde. Sie sammelt Metriken, Abfrageanalysen und Leistungsdaten von MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB und ProxySQL und stellt alles in vorgefertigten Grafana-Dashboards mit detailliertem Drilldown pro Abfrage dar. PMM enthält eine integrierte Query Analytics (QAN)-Engine, die langsame Abfragen identifiziert, Ausführungspläne erklärt und Abfrage-Fingerabdrücke über die Zeit verfolgt – was Datenbankadministratoren (DBAs) die nötige Transparenz verschafft, um die Leistung ohne Tools von Drittanbietern zu optimieren.
Das Selbst-Hosting von PMM auf Ihrem VPS hält sensible Datenbank-Anmeldeinformationen und Abfragedaten vollständig innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. Es gibt keine Gebühren pro Host, keine Cloud-Egress-Gebühren und keine Anbieterbindung – nur volle Kontrolle über Aufbewahrungsfristen, Alarmschwellenwerte und Dashboard-Anpassungen.
Wichtige Funktionen von Percona PMM
Multi-Datenbank-Unterstützung
Überwachen Sie MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB und ProxySQL über eine einzige Oberfläche, ohne separate Überwachungs-Stacks pro Datenbanktyp bereitstellen zu müssen.
Abfrageanalysen
Identifizieren und analysieren Sie die langsamsten und ressourcenintensivsten Abfragen mit Aufschlüsselungen des Ausführungsplans und historischer Fingerabdruckverfolgung.
Vorgefertigte Dashboards
Dutzende von Grafana-Dashboards werden standardmäßig mitgeliefert und decken InnoDB-Interna, Replikationsverzögerung, MongoDB-Oplog und PostgreSQL-Vacuum-Aktivität ab.
Integrierte Alarmierung
Definieren Sie schwellenwertbasierte Warnungen für Replikationsverzögerung, Festplattenauslastung, langsame Abfragen und Verbindungsüberlastung mit dem integrierten Percona Alerting.
Sicherheitsbedrohungsberater
Automatisierte Datenbanksicherheitsprüfungen melden Konfigurationsrisiken wie fehlende Authentifizierung, schwache Passwörter und offengelegte Admin-Schnittstellen.
Datenaufbewahrungssteuerung
Konfigurieren Sie Metrik-Aufbewahrungsfristen und Auflösung unabhängig voneinander, um die Speichernutzung mit der Granularität abzugleichen, die Sie für die Kapazitätsplanung benötigen.
Warum Sie Percona PMM auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.