Phoenix ist eine Open-Source-KI-Observability-Plattform, die von Arize AI für Teams entwickelt wurde, die Anwendungen mit großen Sprachmodellen, Agenten und Retrieval-Pipelines entwickeln. Sie erfasst jede von Ihrer Anwendung erzeugte Spur durch standardmäßige OpenTelemetry-Instrumentierung und zeigt Latenz, Token-Nutzung und Antwortqualität auf, damit Ingenieure Regressionen erkennen können, bevor sie Kunden erreichen. Mit sofort einsatzbereiten Integrationen für LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic und die meisten anderen KI-Frameworks fügt sich Phoenix ohne Code-Neuschreibungen in bestehende Pipelines ein.

Das Selbst-Hosting von Phoenix auf Ihrem eigenen VPS hält Prompts, Modellausgaben und Retrieval-Kontext auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Es gibt keine Gebühren pro Trace oder Einschränkungen der Datenresidenz – speichern Sie so viele Telemetriedaten, wie Ihre Festplatte zulässt.