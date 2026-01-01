Kaneo als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Projektverwaltungstool, das auf Einfachheit ausgelegt ist, mit Kanban-Boards, Aufgabenverfolgung und GitHub-Integration.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Kaneo erstellen kÃ¶nnen
Kaneo ist eine selbst gehostete Projektmanagement-Anwendung, die sich darauf konzentriert, Teams das NÃ¶tigste ohne unnÃ¶tige KomplexitÃ¤t bereitzustellen. Es organisiert die Arbeit durch Projekte, Aufgaben und Kanban-Boards, mit Echtzeit-Zusammenarbeit Ã¼ber WebSocket-Verbindungen, sodass Teammitglieder Aktualisierungen sehen, ohne die Seite neu laden zu mÃ¼ssen.
Im Gegensatz zu Enterprise-Projektmanagement-Tools, die selten genutzte Funktionen hinzufÃ¼gen, ist Kaneo um eine minimale BenutzeroberflÃ¤che herum aufgebaut. Es integriert sich mit GitHub-Repositories, um CodeÃ¤nderungen mit Projektaufgaben zu verknÃ¼pfen, und unterstÃ¼tzt GitHub OAuth, sodass Teams sich mit bestehenden Entwicklerkonten authentifizieren kÃ¶nnen. Alle Projektdaten werden in einer PostgreSQL-Datenbank auf Ihrer eigenen Infrastruktur gespeichert.
Wichtige Funktionen von Kaneo
Kanban-Aufgabenboards
Visualisieren Sie Projektarbeit als verschiebbare Aufgabenkarten Ã¼ber Workflow-Spalten hinweg, um dem gesamten Team eine gemeinsame Ãœbersicht darÃ¼ber zu geben, was in Bearbeitung ist und was erledigt wurde.
GitHub-Integration
Verbinden Sie GitHub-Repositories mit Projekten und synchronisieren Sie Code-AktivitÃ¤ten direkt in die Projekt-Timeline, ohne zwischen Tools wechseln zu mÃ¼ssen.
Echtzeit-Zusammenarbeit
WebSocket-Verbindungen Ã¼bermitteln Board-Updates sofort an alle aktiven Teammitglieder, sodass das Board immer den aktuellen Zustand ohne manuelle Aktualisierungen widerspiegelt.
GitHub OAuth-Anmeldung
Teammitglieder melden sich mit ihren bestehenden GitHub-Konten an, wodurch die Notwendigkeit entfÃ¤llt, einen separaten Satz von Anmeldeinformationen fÃ¼r das Projekt-Tool zu verwalten.
Minimal im Design
Kaneo liefert nur die Funktionen, die Teams tatsÃ¤chlich nutzen â€“ Projekte, Aufgaben und Boards â€“ ohne den Konfigurationsaufwand von UnternehmenslÃ¶sungen.
Warum Sie Kaneo auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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