ezBookKeeping ist eine schlanke Open-Source-Anwendung für persönliche Finanzen, entwickelt für eine schnelle, reibungslose tägliche Ausgabenverfolgung. Als einzelner Container mit SQLite-Speicher konzipiert, läuft es komfortabel auf minimaler Hardware – von einem Raspberry Pi bis zu einem kleinen VPS – ohne dass ein Datenbankserver erforderlich ist.

Im Gegensatz zu komplexeren Buchhaltungstools mit doppelter Buchführung konzentriert sich ezBookKeeping auf das, was die meisten Einzelpersonen tatsächlich benötigen: eine übersichtliche Mobile-First-Oberfläche, um Transaktionen schnell zu erfassen, Ausgaben nach Kategorien zu visualisieren und den Überblick über persönliche Budgets zu behalten. Durch Selbst-Hosting bleiben Ihre Transaktionshistorie vollständig privat, ohne dass eine Finanz-App von Drittanbietern jemals Ihre Ausgabendaten einsehen kann.