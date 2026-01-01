CryptPad mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Ende-zu-Ende verschlüsselte kollaborative Büro-Suite, bei der der Server niemals den Inhalt Ihrer Dokumente sieht.
Wählen Sie einen VPS-Plan für CryptPad
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit CryptPad erstellen können
CryptPad ist eine quelloffene, Ende-zu-Ende-verschlüsselte kollaborative Office-Suite. Im Gegensatz zu Cloud-Editoren, die Dokumente im Klartext auf dem Server speichern, verschlüsselt CryptPad alles im Browser, bevor es den Server erreicht – das bedeutet, dass der Host niemals Zugriff auf das hat, was Benutzer schreiben, zeichnen oder erstellen. Diese Zero-Knowledge-Architektur macht es geeignet für Teams, die sensible Informationen verarbeiten, Organisationen, die strengen Datenschutzbestimmungen unterliegen, oder jeden, der Echtzeit-Zusammenarbeit wünscht, ohne einem Dienstanbieter seine Inhalte anzuvertrauen.
Das Selbst-Hosting von CryptPad auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über die Dokumente, Benutzerdaten und den Speicher Ihres Teams – ohne Nutzungsbeschränkungen, Abonnementgebühren und externe Cloud-Abhängigkeit.
Wichtige Funktionen von CryptPad
Zero-Knowledge-Verschlüsselung
Alle Dokumentinhalte werden im Browser verschlüsselt, bevor sie den Server erreichen, sodass der Host – einschließlich Ihnen – niemals gespeicherte Dokumente lesen kann.
Vollständige Büro-Suite
Erstellen und arbeiten Sie gemeinsam an Rich-Text-Dokumenten, Tabellenkalkulationen, Präsentationen, Codedateien, Kanban-Boards, Whiteboards und Formularen – alles in Echtzeit.
Gastzusammenarbeit
Teilen Sie jedes Dokument per Link, und Mitarbeiter können ohne Kontoregistrierung bearbeiten, während die vollständige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung durchgehend aufrechterhalten wird.
Team-Laufwerke
Organisieren Sie Dokumente in freigegebenen Team-Laufwerken mit Ordnerstrukturen und detaillierten Zugriffsrechten für verschiedene Mitglieder oder Gruppen.
Keine Klartextspeicherung auf dem Server
Selbst wenn der Server kompromittiert wird, bleiben die gespeicherten Daten verschlüsselter Chiffretext, der ohne die nur von den Clients gehaltenen Verschlüsselungsschlüssel nicht gelesen werden kann.
Warum Sie CryptPad auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.