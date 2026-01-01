Screego als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Bildschirmfreigabe-Server mit integriertem TURN-Relay für zuverlässige WebRTC-Verbindungen durch jede Firewall.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Screego erstellen können
Screego ist ein Open-Source-Bildschirmfreigabeserver, der Teams die Remote-Zusammenarbeit ermöglicht, ohne sensible Bildschirminhalte über einen Drittanbieter-SaaS zu leiten. Es nutzt WebRTC für latenzarmes Streaming und bündelt einen TURN-Relay-Server, damit Verbindungen auch durch restriktive Unternehmensfirewalls und symmetrisches NAT erfolgreich sind – wodurch der häufigste Grund für das Scheitern der Bildschirmfreigabe in anderen Tools eliminiert wird.
Die Bereitstellung von Screego auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen einen permanenten Bildschirmfreigabe-Endpunkt unter Ihrer vollständigen Kontrolle. Keine Begrenzung der Besprechungskapazität, keine Abonnementkosten pro Host und kein Drittanbieterzugriff auf die geteilten Inhalte. Teilnehmer treten über jeden modernen Browser bei, ohne dass Plugins oder Downloads erforderlich sind.
Wichtige Funktionen von Screego
Integriertes TURN-Relay
Screego bündelt einen TURN/STUN-Server, damit WebRTC-Verbindungen durch Unternehmens-Firewalls und symmetrisches NAT erfolgreich sind, ohne einen externen Relay-Dienst zu benötigen.
Plugin-freier Beitritt
Zuschauer treten Räumen über einen geteilten Link in jedem modernen Browser bei — keine Erweiterung, kein Client-Download oder keine Kontoregistrierung erforderlich.
Mehrere gleichzeitige Räume
Führen Sie beliebig viele unabhängige Bildschirmfreigabesitzungen gleichzeitig aus, jeweils mit eigenem Einladungslink und isoliertem Stream.
Keine Kapazitätsgrenzen
Veranstalten Sie unbegrenzte Sitzungen mit unbegrenzten Teilnehmern — die Kapazität wird durch Ihre VPS-Ressourcen bestimmt, nicht durch eine Preisstufe.
Prometheus Metriken
Einen /metrics-Endpunkt für Prometheus-Scraping bereitstellen, um aktive Räume, TURN-Verbindungen und die Relais-Bandbreite im Zeitverlauf zu verfolgen.
Warum Sie Screego auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.