ErsatzTV ist eine quelloffene, selbst gehostete Plattform, die eine persönliche Medienbibliothek – Plex, Jellyfin, Emby oder lokale Dateien – in live, individuell geplante TV-Kanäle mit einem echten elektronischen Programmführer verwandelt. Die Kanäle werden als M3U/HLS-Playlists gestreamt, die jeder IPTV-fähige Client empfangen kann: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, Smart-TVs, Set-Top-Boxen und mobile Apps.

Das Selbst-Hosting von ErsatzTV auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen einen privaten Ersatz für das klassische Kabelfernsehen, der vollständig aus Medien besteht, die Sie bereits besitzen, ohne ein Streaming-Dienst-Abonnement oder Werbeunterbrechungen. Planen Sie Themen-Marathons, Nachrichten-Rotationen, Musikvideo-Kanäle oder Kinderprogrammblöcke und sehen Sie diese dann auf jedem Gerät an, das IPTV unterstützt.