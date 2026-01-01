Moderner DAG-basierter Workflow-Scheduler mit einer Weboberfläche zur Verwaltung von Cron-Jobs und Aufgaben-Pipelines.
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Was Sie mit Dagu erstellen können
Dagu ist ein leistungsstarker Open-Source-Workflow-Scheduler, der traditionelle Cron-Jobs durch gerichtete azyklische Graphen (DAG)-Pipelines ersetzt, die über eine übersichtliche Weboberfläche verwaltet werden. Definieren Sie Workflows in einfachen YAML-Dateien mit Schritten, die Shell-Befehle, Docker-Container, HTTP-Anfragen, SQL-Abfragen und mehr ausführen können – alles mit integrierten Abhängigkeitsketten, Wiederholungsversuchen und bedingter Logik.
Das Selbst-Hosting von Dagu auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen einen Single-Binary-Scheduler ohne Datenbankabhängigkeiten. Dateibasierter Speicher hält die Dinge einfach, während die Weboberfläche Echtzeit-Ausführungsüberwachung, Protokollanzeige und manuelle Auslösersteuerungen bietet. Diese Bereitstellung umfasst eine integrierte Authentifizierung und persistenten Speicher für Workflow-Definitionen und den Ausführungsverlauf.
Wichtige Funktionen von Dagu
DAG-Workflow-Editor
Definieren Sie Aufgabenabhängigkeiten als gerichtete azyklische Graphen in YAML mit paralleler Ausführung, bedingter Verzweigung und Wiederholungslogik.
Integrierte Schritttypen
Führen Sie Shell-Befehle, Docker-Container, HTTP-Anfragen, SQL-Abfragen, SSH-Befehle und S3-Operationen als native Schritttypen aus.
Echtzeitüberwachung
Verfolgen Sie den Fortschritt der Workflow-Ausführung in Echtzeit über die Web-Benutzeroberfläche mit Status auf Schrittebene, Protokollen und Zeitinformationen.
Cron-Planung
Planen Sie Workflows mit Cron-Ausdrücken und verwalten Sie alle geplanten Aufträge über ein einziges Dashboard.
KI-Agent-Integration
Führen Sie KI-Codierungsagenten wie Claude Code, Codex und Copilot als Workflow-Schritte mit integrierter Harness-Unterstützung aus.
Warum Sie Dagu auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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