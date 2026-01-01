eLabFTW in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Elektronisches Laborbuch fÃ¼r Forschungsteams zur Verfolgung von Experimenten, Proben und Protokollen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r eLabFTW
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit eLabFTW erstellen kÃ¶nnen
eLabFTW ist ein kostenloses und quelloffenes elektronisches Laborbuch (ELN), das speziell fÃ¼r Forschungslabore entwickelt wurde. Es ersetzt PapiernotizbÃ¼cher und verstreute Tabellenkalkulationen durch einen strukturierten, durchsuchbaren Arbeitsbereich, in dem Wissenschaftler Experimente protokollieren, Proben und Reagenzien verwalten, Protokolle speichern und teamÃ¼bergreifend an gemeinsamen Ressourcen zusammenarbeiten kÃ¶nnen.
Das Selbst-Hosting von eLabFTW auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt sensible Forschungsdaten, geistiges Eigentum und unverÃ¶ffentlichte Ergebnisse vollstÃ¤ndig unter institutioneller Kontrolle â€“ keine Drittanbieter-Cloud, keine Pro-Platz-Preise und kein Risiko eines Vendor Lock-ins. Der vollstÃ¤ndige PDF/ZIP-Export, die Zeitstempelung und der S3-kompatible Speicher machen es fÃ¼r regulierte Umgebungen geeignet, die Audit-Trails und Langzeitarchivierung erfordern.
Wichtige Funktionen von eLabFTW
Experiment-Notizbuch
Rich-Text- und Markdown-Editor mit LaTeX, Code-Hervorhebung, DateianhÃ¤ngen und Versionsverlauf fÃ¼r jeden Experimenteintrag.
Beispieldatenbank
Verfolgen Sie Reagenzien, GerÃ¤te, AntikÃ¶rper und Zelllinien mit benutzerdefinierten Artikeltypen, Metadaten und Lagerorten im gesamten Labor.
Teamzusammenarbeit
Teilen Sie Experimente und Ressourcen teamÃ¼bergreifend mit granularer Zugriffssteuerung pro Element und pro Benutzer und einer gemeinsamen Vorlagenbibliothek.
Wiederverwendbare Protokolle
Erstellen Sie eine versionierte Protokollbibliothek, die jedes Teammitglied in ein neues Experiment klonen kann, wobei die Methoden konsistent und reproduzierbar bleiben.
VertrauenswÃ¼rdige Zeitstempel
Kryptografisch ExperimenteintrÃ¤ge Ã¼ber RFC 3161-AutoritÃ¤ten mit Zeitstempel versehen, um zu beweisen, wann Daten fÃ¼r IP- und Audit-Anforderungen erfasst wurden.
PDF- und ZIP-Exporte
Generieren Sie signierte PDF-Berichte oder vollstÃ¤ndige ZIP-Archive von Experimenten und Ressourcen zur Archivierung, behÃ¶rdlichen ÃœberprÃ¼fung oder VerÃ¶ffentlichung.
Warum Sie eLabFTW auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.