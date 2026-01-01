DHIS2 mit einem Klick installieren.
Open-Source-Gesundheitsinformationsplattform, die von nationalen Gesundheitsdiensten in Ã¼ber 70 LÃ¤ndern weltweit genutzt wird.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit DHIS2 erstellen kÃ¶nnen
DHIS2 ist das weltweit grÃ¶ÃŸte Open-Source-Gesundheitsinformationsmanagementsystem, das in Ã¼ber 70 LÃ¤ndern eingesetzt wird, um routinemÃ¤ÃŸige Gesundheits-, Immunisierungs-, KrankheitsÃ¼berwachungs- und Logistikdaten zu erfassen, zu analysieren und zu melden. Entwickelt von der UniversitÃ¤t Oslo und einer globalen Gemeinschaft von Partnern aus dem Ã¶ffentlichen Sektor, bildet es die Grundlage nationaler Gesundheitsprogramme, die rund 2,4 Milliarden Menschen versorgen.
Das Selbst-Hosting von DHIS2 auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt sensible Patienten- und Programmdaten vollstÃ¤ndig unter Ihrer Gerichtsbarkeit, ermÃ¶glicht es Ihnen, Metadaten, Dashboards und Integrationen an lokale ArbeitsablÃ¤ufe anzupassen und vermeidet nutzerbasierte GebÃ¼hren, die mit proprietÃ¤ren HMIS-Anbietern verbunden sind.
Wichtige Funktionen von DHIS2
Mehrkanal-Datenerfassung
Sammeln Sie aggregierte, individuelle und Ereignisdaten Ã¼ber Webformulare, Android-Clients, SMS und Massenimporte in Tausenden von Einrichtungen.
Visuelle Analysen
Erstellen Sie Pivot-Tabellen, Diagramme, Karten und Dashboards direkt aus erfassten Daten, ohne sie in externe Tools exportieren zu mÃ¼ssen.
Tracker-Programme
Verfolgen Sie einzelne FÃ¤lle, BegÃ¼nstigte und Lieferketten im Zeitverlauf mit konfigurierbaren longitudinalen Tracker-Programmen.
Metadatenverwaltung
Definieren Sie Organisationseinheiten, Datenelemente, Indikatoren und Validierungsregeln durch ein flexibles Modell, das von Gesundheitsministerien angepasst wird.
RESTful Web-API
Integration von Registern, Laborsystemen und Berichtspipelines Ã¼ber eine dokumentierte REST-API und die DHIS2-App-Plattform.
Offline-first Android
AuÃŸendienstmitarbeiter erfassen Daten offline mit der DHIS2 Android Capture App und synchronisieren, sobald die Verbindung wiederhergestellt ist.
Warum Sie DHIS2 auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.