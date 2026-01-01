FeatBit ist eine unternehmensgerechte Feature-Management-Plattform, die es Entwicklungsteams ermÃ¶glicht, Code hinter Feature-Flags bereitzustellen, prozentuale Rollouts durchzufÃ¼hren, spezifische Benutzersegmente anzusprechen und sofortiges Rollback ohne erneute Bereitstellung durchzufÃ¼hren. Native SDKs fÃ¼r zehn gÃ¤ngige Sprachen und ein Echtzeit-Evaluierungsserver halten Flag-Ã„nderungen in weniger als einer Sekunde Ã¼ber Clients hinweg synchron.

Das Selbst-Hosting von FeatBit auf Ihrem VPS hÃ¤lt Flag-Konfigurationen, Benutzer-Targeting-Regeln und Audit-Logs innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Pro-Sitz-GebÃ¼hren und ohne monatliche Evaluierungsquoten. Die Bereitstellung umfasst die Management-UI, API, den Evaluierungsserver, den Analysedienst und PostgreSQL, vorkonfiguriert hinter HTTPS.