FeatBit per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Feature-Flag- und Experimentierplattform, entwickelt als selbst gehostete Alternative zu LaunchDarkly.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit FeatBit erstellen kÃ¶nnen
FeatBit ist eine unternehmensgerechte Feature-Management-Plattform, die es Entwicklungsteams ermÃ¶glicht, Code hinter Feature-Flags bereitzustellen, prozentuale Rollouts durchzufÃ¼hren, spezifische Benutzersegmente anzusprechen und sofortiges Rollback ohne erneute Bereitstellung durchzufÃ¼hren. Native SDKs fÃ¼r zehn gÃ¤ngige Sprachen und ein Echtzeit-Evaluierungsserver halten Flag-Ã„nderungen in weniger als einer Sekunde Ã¼ber Clients hinweg synchron.
Das Selbst-Hosting von FeatBit auf Ihrem VPS hÃ¤lt Flag-Konfigurationen, Benutzer-Targeting-Regeln und Audit-Logs innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Pro-Sitz-GebÃ¼hren und ohne monatliche Evaluierungsquoten. Die Bereitstellung umfasst die Management-UI, API, den Evaluierungsserver, den Analysedienst und PostgreSQL, vorkonfiguriert hinter HTTPS.
Wichtige Funktionen von FeatBit
Echtzeit-Flaggen-Streaming
Ein dedizierter Evaluierungsserver Ã¼bermittelt Flag-Updates Ã¼ber WebSockets an SDKs, sodass Ã„nderungen innerhalb von Millisekunden nach dem Umschalten in Clients wirksam werden.
Gezielte Benutzer-Rollouts
Rollen Sie Funktionen nach Prozentsatz, Benutzerattribut oder benanntem Segment aus und kombinieren Sie Regeln, um VerÃ¶ffentlichungen fÃ¼r bestimmte Kohorten zu steuern, bevor sie global eingefÃ¼hrt werden.
Native A/B-Experimente
VerknÃ¼pfen Sie Flag-Variationen mit Produktmetriken und fÃ¼hren Sie Experimente durchgÃ¤ngig mit integrierten Analysen durch, sodass kein separates Experimentier-Tool mehr benÃ¶tigt wird.
Zehn offizielle SDKs
Server- und Client-SDKs fÃ¼r JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android und iOS integrieren Flags in jeden Produktions-Stack.
Audit-Trail und Verlauf
Jede Flaggen-, Segment- und RegelÃ¤nderung wird mit dem Akteur, Zeitstempel und Diff aufgezeichnet, was RÃ¼ckabwicklungen und Compliance-ÃœberprÃ¼fungen unkompliziert macht.
Projekt- und Umgebungsabgrenzung
Organisieren Sie Flags in Projekte mit isolierten Entwicklungs-, Staging- und Produktionsumgebungen, jeweils mit eigenen SDK-SchlÃ¼sseln und Targeting-Regeln.
Warum Sie FeatBit auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.