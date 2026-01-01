NZBHydra2 als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Usenet-Metasuchmaschine, die Dutzende von Indexern hinter einem einzigen, vereinheitlichten Newznab API-Endpunkt aggregiert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit NZBHydra2 erstellen können
NZBHydra2 ist eine Usenet-Meta-Suchmaschine, die es Ihnen ermöglicht, Dutzende von Indexern — sowohl Usenet-spezifische Newznab-Anbieter als auch Torznab-Torrent-Indexer — über eine einzige, vereinheitlichte Weboberfläche und eine einzige Newznab-kompatible API abzufragen. Sie dedupliziert Ergebnisse über alle Anbieter hinweg, wendet Ihre Qualitäts- und Kategoriepräferenzen an, speichert Suchanfragen im Cache und stellt alles über einen Endpunkt bereit, den Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr und andere Automatisierungstools direkt ansprechen können.
Das Selbst-Hosting von NZBHydra2 auf einem VPS bietet Ihrem Arr-Stack einen einzigen, schnellen, vom Eigentümer kontrollierten Aggregator, anstatt jeden Downloader einzeln auf jeden Indexer zu verweisen — einfachere Konfiguration, weniger API-Aufrufe pro Anbieter und zentralisierte Statistiken darüber, welche Indexer tatsächlich liefern.
Wichtige Funktionen von NZBHydra2
Vereinheitlichter Newznab-Endpunkt
Fasst Dutzende von Indexern hinter einer einzigen Newznab- und Torznab-API zusammen, sodass Sonarr, Radarr und Lidarr nur einen Eintrag anstelle von vielen benötigen.
Anbieterübergreifende Deduplizierung
Erkennt doppelte Veröffentlichungen über alle Indexer hinweg, ordnet sie nach Ihren Prioritätsregeln und zeigt nur den besten Treffer pro Veröffentlichungsgruppe an.
Such-Caching und Statistiken
Speichert aktuelle Suchanfragen zwischen und verfolgt die Trefferquote, Antwortzeit und Abrufzahlen pro Indexer, damit Sie sehen können, welche Anbieter die meiste Leistung erbringen.
Flexible Ergebnisfilterung
Kategoriebezogene Qualitäts-, Sprach-, Alters- und Größenfilter halten minderwertige Veröffentlichungen aus Ihrer Arr-Automatisierungspipeline fern.
Mehrbenutzerkonten
Optionale benutzerbezogene Konten mit rollenbasierten Berechtigungen ermöglichen es mehreren Haushaltsmitgliedern, denselben Aggregator zu teilen, ohne dass sich die Sichtbarkeit überschneidet.
Warum Sie NZBHydra2 auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.