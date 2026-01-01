NZBHydra2 ist eine Usenet-Meta-Suchmaschine, die es Ihnen ermöglicht, Dutzende von Indexern — sowohl Usenet-spezifische Newznab-Anbieter als auch Torznab-Torrent-Indexer — über eine einzige, vereinheitlichte Weboberfläche und eine einzige Newznab-kompatible API abzufragen. Sie dedupliziert Ergebnisse über alle Anbieter hinweg, wendet Ihre Qualitäts- und Kategoriepräferenzen an, speichert Suchanfragen im Cache und stellt alles über einen Endpunkt bereit, den Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr und andere Automatisierungstools direkt ansprechen können.

Das Selbst-Hosting von NZBHydra2 auf einem VPS bietet Ihrem Arr-Stack einen einzigen, schnellen, vom Eigentümer kontrollierten Aggregator, anstatt jeden Downloader einzeln auf jeden Indexer zu verweisen — einfachere Konfiguration, weniger API-Aufrufe pro Anbieter und zentralisierte Statistiken darüber, welche Indexer tatsächlich liefern.