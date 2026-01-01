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Automatisches Open-Source-Bewertungssystem für Programmierwettbewerbe, das für ICPC-ähnliche Wettbewerbe mit Einreichungen, Ranglisten und Teamverwaltung verwendet wird.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit DOMjudge erstellen können

DOMjudge ist ein ausgereiftes Open-Source-System zur automatisierten Bewertung von Programmierwettbewerben im ICPC-Stil. Es wird bei regionalen und weltweiten ICPC-Veranstaltungen, Programmierkursen an Universitäten und Online-Wettbewerben eingesetzt und bietet eine Weboberfläche, über die Teilnehmer Lösungen einreichen können und Juroren sowie Administratoren Probleme, Sprachen, Teams und Live-Ergebnistafeln verwalten können.

Das Selbst-Hosting von DOMjudge auf Ihrem eigenen VPS bewahrt jede Einreichung, jeden Testfall und jedes Bewertungsergebnis auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Gebühren pro Teilnehmer und ohne Upload-Beschränkungen durch einen gehosteten Dienst. Der Server ist eigenständig voll funktionsfähig für die Konfiguration von Wettbewerben, Problemen und Teams, während die Bewertung von kompilierten Sprachen von separaten, in einer Sandbox isolierten Judgehost-Workern durchgeführt wird, die Sie später anbinden können.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von DOMjudge

Bewertung im ICPC-Stil

Implementiert die Regeln des ICPC International Collegiate Programming Contest, einschließlich Strafzeit, Einfrieren der Anzeigetafel und Urteilskategorien wie Falsche Antwort, Zeitlimit und Laufzeitfehler.

Live-Anzeigetafeln

Öffentliche und Jury-Bestenlisten aktualisieren sich in Echtzeit, sobald Einreichungen eingehen, mit konfigurierbarem Einfrieren kurz vor dem Ende des Wettbewerbs für dramatische Endphasen.

Team- und Wettbewerbsverwaltung

Admin-Web-UI zur Verwaltung von Wettbewerben, Teams, Benutzern, Zugehörigkeiten, Problemen, Sprachen und Klarstellungen über mehrere parallele Veranstaltungen hinweg.

Sandboxed-Bewertungshosts

Separat bereitstellbare Judgehost-Worker kompilieren und führen Einreichungen in isolierten cgroup-basierten Sandboxes mit strengen CPU-, Speicher- und Festplattenlimits aus.

REST API und CLP

Eine dokumentierte REST-API sowie die Integration mit der Contest-API-Spezifikation ermöglichen den Anschluss externer Anzeigetafeln, Resolver-Tools und des ICPC-Tools-Ökosystems.

Mehrsprachige Unterstützung

Bietet Bewertungsunterstützung für C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go und viele andere Sprachen, mit vollständiger sprachspezifischer Kompilierungs- und Ausführungskonfiguration.

Warum Sie DOMjudge auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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