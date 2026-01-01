DOMjudge ist ein ausgereiftes Open-Source-System zur automatisierten Bewertung von Programmierwettbewerben im ICPC-Stil. Es wird bei regionalen und weltweiten ICPC-Veranstaltungen, Programmierkursen an Universitäten und Online-Wettbewerben eingesetzt und bietet eine Weboberfläche, über die Teilnehmer Lösungen einreichen können und Juroren sowie Administratoren Probleme, Sprachen, Teams und Live-Ergebnistafeln verwalten können.

Das Selbst-Hosting von DOMjudge auf Ihrem eigenen VPS bewahrt jede Einreichung, jeden Testfall und jedes Bewertungsergebnis auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Gebühren pro Teilnehmer und ohne Upload-Beschränkungen durch einen gehosteten Dienst. Der Server ist eigenständig voll funktionsfähig für die Konfiguration von Wettbewerben, Problemen und Teams, während die Bewertung von kompilierten Sprachen von separaten, in einer Sandbox isolierten Judgehost-Workern durchgeführt wird, die Sie später anbinden können.