NATS ist ein leichtgewichtiges Open-Source-Messaging-System, das fÃ¼r Cloud-native Architekturen entwickelt wurde. Es bietet Publish-Subscribe-, Request-Reply- und Queue-Group-Messaging im Sub-Millisekundenbereich mit minimalem Ressourcenverbrauch â€“ die Server-BinÃ¤rdatei ist unter 20 MB groÃŸ und benÃ¶tigt keine externen AbhÃ¤ngigkeiten. NATS verarbeitet Millionen von Nachrichten pro Sekunde und ist damit einer der schnellsten verfÃ¼gbaren Message Broker.

JetStream, die integrierte Persistenzschicht von NATS, fÃ¼gt dauerhafte Streams, Replay und Exactly-Once-Delivery hinzu, ohne einen separaten Warteschlangen- oder Datenbankdienst zu benÃ¶tigen. Das Self-Hosting von NATS auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber die DatenlokalitÃ¤t, eliminiert Cloud-GebÃ¼hren pro Nachricht und platziert Ihren Message Bus so nah wie mÃ¶glich an Ihren Diensten fÃ¼r minimale Latenz.