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AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit NATS erstellen kÃ¶nnen

NATS ist ein leichtgewichtiges Open-Source-Messaging-System, das fÃ¼r Cloud-native Architekturen entwickelt wurde. Es bietet Publish-Subscribe-, Request-Reply- und Queue-Group-Messaging im Sub-Millisekundenbereich mit minimalem Ressourcenverbrauch â€“ die Server-BinÃ¤rdatei ist unter 20 MB groÃŸ und benÃ¶tigt keine externen AbhÃ¤ngigkeiten. NATS verarbeitet Millionen von Nachrichten pro Sekunde und ist damit einer der schnellsten verfÃ¼gbaren Message Broker.

JetStream, die integrierte Persistenzschicht von NATS, fÃ¼gt dauerhafte Streams, Replay und Exactly-Once-Delivery hinzu, ohne einen separaten Warteschlangen- oder Datenbankdienst zu benÃ¶tigen. Das Self-Hosting von NATS auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber die DatenlokalitÃ¤t, eliminiert Cloud-GebÃ¼hren pro Nachricht und platziert Ihren Message Bus so nah wie mÃ¶glich an Ihren Diensten fÃ¼r minimale Latenz.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von NATS

Pub/Sub-Messaging

Senden Sie Nachrichten sofort an beliebig viele Abonnenten mit themenbasierter Weiterleitung und Wildcard-Abonnements fÃ¼r eine flexible Nachrichtenstreuung.

JetStream Persistenz

Nachrichten speichern, wiedergeben und verarbeiten mit dauerhaften Streams und Konsumenten â€“ mit einmaliger Zustellung und Nachrichtenverlauf ohne zusÃ¤tzliche Infrastruktur.

Anfrage-Antwort-Muster

Erstellen Sie RPC im synchronen Stil Ã¼ber asynchrone NachrichtenÃ¼bermittlung mit integriertem Request-Reply, um Dienst-zu-Dienst-Aufrufe mit automatischer Timeout-Behandlung zu ermÃ¶glichen.

Warteschlangengruppen

Verteilen Sie die Arbeitslast auf horizontal skalierte Konsumenten mithilfe von Warteschlangengruppen â€” NATS lastverteilt Nachrichten automatisch auf alle Mitglieder einer Gruppe.

Integriertes Clustering

Bilden Sie einen fehlertoleranten Cluster Ã¼ber mehrere Knoten hinweg mit automatischer Routenfindung und RAFT-basierter JetStream-Replikation fÃ¼r hohe VerfÃ¼gbarkeit.

HTTP-Ãœberwachung

Sehen Sie den Server-Zustand, Verbindungsstatistiken, JetStream-Metriken und Abonnementdaten Ã¼ber den integrierten Ãœberwachungsendpunkt an Port 8222 ein.

Warum Sie NATS auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Martin K
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