Indico in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Konferenz- und Veranstaltungsmanagementsystem, entwickelt am CERN für akademische und wissenschaftliche Gemeinschaften.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Indico erstellen können
Indico ist eine funktionsreiche Eventmanagement-Plattform, die am CERN – dem Geburtsort des Webs – entwickelt wurde, um alles von kleinen Seminaren bis hin zu globalen wissenschaftlichen Konferenzen mit Tausenden von Teilnehmern zu koordinieren. Es verwaltet die Einreichung von Abstracts und Peer-Reviews, mehrspurige Agenden, Tagungsbände, Raumreservierungen, Registrierung, Zahlung und den Druck von Ausweisen in einem einzigen integrierten System.
Das Selbst-Hosting von Indico auf Ihrem VPS sorgt dafür, dass sensible Teilnehmerdaten, Abstracts und wissenschaftliche Einreichungen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleiben, vermeidet SaaS-Gebühren pro Veranstaltung für große Konferenzen und ermöglicht es Ihnen, Themen, Plugins und Authentifizierung an die institutionellen Anforderungen anzupassen.
Wichtige Funktionen von Indico
Konferenzmanagement
Planen Sie mehrtägige Konferenzen mit mehreren parallelen Tracks, strukturierten Zeitplänen, Sitzungsleitern und Referentenmanagement, entwickelt für akademische Veranstaltungen.
Zusammenfassungen und Peer-Review
Abstracts sammeln, Gutachter zuweisen, blinde oder doppelblinde Begutachtungsworkflows durchführen und Tagungsbände ohne Tools von Drittanbietern veröffentlichen.
Zimmerbuchung
Verwalten Sie gemeinsame Besprechungsräume unternehmensweit mit Kalenderansichten, wiederkehrenden Buchungen und Genehmigungsworkflows.
Registrierung und Zahlung
Erstellen Sie benutzerdefinierte Registrierungsformulare mit Rabattcodes, Kapazitätsgrenzen und Zahlungsintegrationen für Ticketing und Unterkunft.
Plugins und SSO
Erweitern Sie Indico um Zoom-, OAuth-, SAML-, LDAP- und Shibboleth-Plugins zur Integration mit bestehenden institutionellen Identitätsanbietern.
Maßstab auf CERN-Niveau
Entwickelt, um den gesamten CERN-Veranstaltungskalender zu verwalten, skaliert Indico von einem einzelnen Seminar bis hin zu Konferenzen mit Tausenden von Teilnehmern.
Warum Sie Indico auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.