Mylar3 ist der aktiv gewartete Python-3-Fork von Mylar – ein automatischer Comic-Downloader und Bibliotheksmanager, der Serien überwacht, neue Ausgaben bei Veröffentlichung in die Warteschlange stellt, die Downloads an Ihren bestehenden Client übergibt und die resultierenden CBR/CBZ-Dateien zu einer sauberen Bibliothek nachbearbeitet. Es kommuniziert mit SABnzbd, NZBGet und einer Vielzahl von Torrent-Clients, darunter qBittorrent, Transmission, Deluge und rTorrent.

Das Selbst-Hosting von Mylar3 auf Ihrem eigenen VPS bewahrt Ihre Leseliste, Beobachtungswarteschlange und Download-Client-Anmeldeinformationen in Ihrer Infrastruktur auf, anstatt in einem SaaS-Dienst. In Kombination mit einem Comic-Reader wie Komga oder Kavita wird die Bereitstellung zu einem persönlichen Plex-ähnlichen Stack für Comics – der neue Ausgaben automatisch in eine Bibliothek abruft, die mobile und Desktop-Leser von überall aus nutzen können.